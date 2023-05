Un octogénaire porté disparu à Saint-François-d’Assise

L’homme aurait été vu pour la dernière fois en véhicule tout-terrain samedi sur le chemin Central.

Ce sont ses proches, inquiets, qui ont prévenu les policiers samedi soir, voyant qu’il n’était pas de retour.

Des policiers et des pompiers ont mené des recherches dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche sur les sentiers et dans les rangs de la municipalité.