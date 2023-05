Une marche pour aider les personnes aux prises avec l’Alzheimer

Plusieurs personnes ont pris part à la Marche annuelle pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, dimanche, au Centre Dorval d’Alma. L’événement, organisé par la Société Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, permet notamment d’amasser des fonds pour offrir des services qui répondent aux besoins des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins.

Des kiosques ont notamment été installés le long du parcours pour offrir de l'information aux marcheurs. La Société offre entre autres du répit à domicile, des activités récréatives et des groupes de soutien. En 2021 et 2022, l’organisme a rejoint 978 proches aidants et a réalisé près de 12 000 heures d’accompagnement auprès des personnes atteintes de trouble neurocognitif.

Le nombre de personnes aux prises avec un trouble neurocognitif au Canada est en augmentation. D’ici 2050, plus de 1,7 million de personnes au Canada vont vivre avec ce type de trouble selon la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean.