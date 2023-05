Les marches pour l’Alzheimer mobilisent les citoyens en Abitibi-Témiscamingue

L'objectif est de sensibiliser les gens aux troubles neurocognitifs, mobiliser les gens autour de cette cause et amasser de l'argent pour soutenir les services de la Société Alzheimer.

À Rouyn-Noranda, l'organisme vient en aide à plus de 400 membres, un chiffre appelé à augmenter selon le directeur de la Société Alzheimer Rouyn-Noranda Guillaume Parent.

On sait malheureusement que les cas risquent de doubler d'ici 2040. On est déjà nous en surcharge de travail. On suit plus de 430 proches aidants, ainsi que les personnes qui ont des troubles neurocognitifs. On a une belle équipe, une équipe qui est très motivée mais on a besoin de ressources pour pouvoir offrir du soutien psychosocial, offrir des ateliers de formation, des groupes de soutien, mais également du répit stimulation, maintenant, on en offre en groupe et à domicile , mentionne Guillaume Parent juste avant le début de la marche à la Place de la Citoyenneté et de la Coopération de Rouyn-Noranda.

Il ajoute que l'argent ramassé lors de l'événement va permettre de maintenir et d'augmenter les services aux membres.

Le directeur de la Société Alzheimer Rouyn-Noranda Guillaume Parent et le président de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue Marc Juneau. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le président de la Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue, assure que les sommes amassées lors de l'événement seront utilisées pour les besoins des gens de la région.

D'ailleurs, la société offre plusieurs services aux personnes atteintes d’un trouble cognitif et leurs proches dans toute la région, mentionne Marc Juneau.

« Une personne atteinte souvent c'est la famille qui est impactée. Le but de la Société c'est de maintenir la personne le plus longtemps possible dans son milieu. » — Une citation de Marc Juneau