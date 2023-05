Sept-Îles dévoile son hangar de près de 8 M$

Ces nombreux projets viennent toutefois avec un coût, dans ce cas-ci, le prix du hangar a atteint près de huit millions de dollars, alors qu'il devait en coûter beaucoup moins.

On est peut-être parti avec un projet à deux ou trois millions de dollars, mais ça a explosé dans les coûts de construction. Les coûts ont été évalués avant la pandémie, pendant et après celle-ci, explique le maire.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Sa construction est à l’image des autres travaux d’infrastructure qui, emportés par l’inflation, mettent de la pression sur le budget des municipalités québécoises.

L’évaluation des coûts du nouvel aréna, dont la construction doit débuter cette année, est passée de 21 à 30 millions de dollars.

Un autre projet, celui d’une usine de traitement des eaux, est passé, lui, de 9 à 15 millions de dollars.

Nous devons faire des choix qui sont déchirants, comme mettre de côté certains projets qui sont dus, mais aller de l’avant avec ceux qui sont plus urgents, qui sont plus raisonnables. La capacité de payer des citoyens a des limites, on ne peut pas étouffer par la taxation année après année les gens , soutient Steeve Beaupré.

Dans ce contexte, les travailleurs présents à l'inauguration du hangar municipal de Sept-Îles rappellent que les nouvelles infrastructures répondent à des besoins importants.

D'ailleurs, ceux-ci ont pu présenter leur environnement de travail de 30 000 p2 à leurs proches et ainsi souligner l'aboutissement de plusieurs années de travail. Avec l’ouverture du hangar, les employés de la Ville ont fêté l'amélioration de leur milieu de travail, devenue essentielle du point de vue de la sécurité et de l'efficacité.

Il s’agit d’une reconnaissance qui est donnée aux travailleurs. C’est un investissement à long terme qui va permettre aux employés d’être plus productifs et de donner un meilleur service aux gens , affirme Steeve Beaupré.

À Sept-Îles comme dans les autres municipalités du Québec, on demande au gouvernement de prêter main-forte pour contrer l'inflation.

D’après le reportage de Renaud Chicoine-Mckenzie