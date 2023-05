Une retraite bien méritée pour Candy, la vache-hublot

C’est la deuxième fois que le refuge accueille une pensionnaire de ce genre.

Le hublot apposé sur Candy permettait de récolter des enzymes sains dans son système digestif à l’aide d’une petite pompe, pour les administrer à d’autres vaches malades.

Il s’agissait donc d’une méthode de traitement pour les vaches sans antibiotique et naturelle. Elle a d’ailleurs contribué à sauver plus de 500 vaches de cette manière.

Après plusieurs années de loyaux services, Candy aura donc droit à un repos bien mérité au refuge.

« On veut surtout pas en faire une bête de cirque, on veut l'accueillir et lui offrir du confort jusqu'à la fin de sa vie et la faire connaître, parce qu'elle gagne à être connue. »