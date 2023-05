Un premier championnat provincial d’improvisation de la Gougoune Dorée à Shediac

C’est la première fois que la Gougoune Dorée se tient à Shediac. Pour les improvisateurs de la région, cela rendait le tournoi encore plus spécial cette année.

C’est vraiment une fierté parce qu’on peut accueillir le monde dans notre école et on est tellement chanceux de faire ça , affirme l’improvisatrice Kierra Melanson, de la polyvalente Louis-J.-Robichaud. On était toutes vraiment contents de faire ça.

L’improvisatrice Kierra Melanson, à Shediac, au Nouveau-Brunswick, le 27 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Les huit équipes des écoles secondaires francophones de la province à s’être qualifiées pour ce championnat provincial sont de Dieppe, Shediac, Bathurst, Moncton, Grand-Sault, Dalhousie, Campbellton et Edmundston.

La pandémie de la COVID-19 avait forcé l’annulation des tournois de qualification en 2022.

En avril, dix équipes ont participé au tournoi de qualification à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton afin de décrocher sa place pour accéder à la 31e Gougoune Dorée.

L’improvisateur et capitaine de l’équipe d’improvisation de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, Niko Hunter, avance que chaque improvisateur de la province du niveau secondaire souhaitait participer à la Gougoune Dorée cette année.

C’est tout le temps le fun , dit-il. Moi ça fait deux ans [que j’y participe], et j’ai fait les Jeux de l’Acadie avant […] J’aime ça au boutte.

Se dégêner avec l’impro

Pour les improvisateurs, la Gougoune Dorée est un événement de rencontres et d’échanges, mais surtout une occasion de pratiquer une discipline d’art de scène qui leur a permis de cheminer.

C’est le cas de Niko Hunter. Lorsqu’il était plus jeune, il n’était impliqué dans aucun comité scolaire, car il était gêné.

J’étais stressé, je ne parlais pas à grand personne , explique-t-il. En 8e année, j’ai joué un peu d’impro, ça a commencé à me dégêner. Là, je suis rendu en 12e année, je gradue, et je fais partie de tous les comités à l’école.

L’improvisateur Niko Hunter affirme que pratiquer l’improvisation lui a permis de se dégêner. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Quel est le secret pour un bon match d’improvisation ? Selon Niko Hunter, c’est l’écoute. Quand tu écoutes, ça améliore la performance , affirme-t-il.

Il faut aussi être dévoué au jeu. Quelqu’un qui ne veut pas jouer de l’impro, ça fait heumm… mais quelqu’un qui essaie, ça fait toute la différence , poursuit Niko Hunter.

La frénésie de l’improvisation au Nouveau-Brunswick

Improvisation NB, un organisme sans but lucratif qui appuie la communauté d’improvisation de la province, a organisé ce tournoi provincial.

La directrice générale, Isabel Goguen, indique que c’est un bonheur de voir les élèves s’épanouir dans les spectacles d’improvisation.

Ils ont un talent incroyable et ça rend les événements tellement le fun à vivre parce qu’ils sortent des blagues et des histoires et des personnages qui sont tellement créatifs qui vont te chercher , dit-elle. Il y a des gens qui pleurent, qui rient… Ça fait sourire tout le monde alors ça, c’est vraiment le cœur de l’événement, de voir ces personnes-là et voir ces jeunes-là briller.

Après chaque joute d’improvisation, le public peut voter pour l’équipe qui a le mieux joué. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

La finale du championnat provincial a lieu dimanche. En avant-midi, quatre équipes se sont affrontées lors des demi-finales : Dieppe, Dalhousie, Moncton et Shediac.

L’an passé, l’équipe Aux-quatre-vents de Dalhousie a été couronnée championne lors de la 30e Gougoune Dorée.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau