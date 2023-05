Je compte sur les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour qu'ils se joignent à nous en tant qu'alliés et qu'ils nous octroient les fonds et le soutien nécessaires , a déclaré Chris Kennedy, porte-parole et membre du conseil d'administration de l'organisation nationale Fierté Canada Pride.

M. Kennedy a observé que les coûts pour embaucher du personnel de sécurité (qu'il s'agisse de policiers ou d'agents de sécurité privés) ainsi que les coûts des matériaux ont tous augmenté. Malgré tout, de nombreux événements de la Fierté cherchent à prendre de l'ampleur après plusieurs années de réduction des activités en raison de la pandémie.

« En tant qu'organisation à but non lucratif, il est très difficile d'établir un budget lorsque l'on se base sur l'inflation et que l'on apprend, un mois ou trois semaines avant l'événement, que le prix de la sécurité a été excessivement gonflé. » — Une citation de Chris Kennedy, porte-parole de l'organisation nationale Fierté Canada Pride

En début de semaine, la Fierté de Toronto a annoncé qu'elle pourrait être amenée à réduire la programmation du festival cette année pour cause d'importantes augmentations des coûts du maintien de l'ordre et d'assurances, à quelques semaines de l'événement.

L'organisation a indiqué que le prix de l'assurance s'élevait à 60 000 $ pour 2022, mais que la facture avait explosé pour atteindre 278 000 $ en 2023. Le coût de la police, quant à lui, est passé de 62 000$ l'année dernière à 186 000 $ pour 2023.

Toronto a élargi le parcours de son défilé et ajouté une nouvelle buvette pouvant accueillir 1000 personnes, ce qui, selon la police, a contribué à l'augmentation des frais de service. Lorsque l'on élargit un peu plus son champ d'action, cela entraîne également des dépenses supplémentaires , a reconnu M. Kennedy.

À Montréal, les organisateurs prévoient de rétablir le défilé cette année, après avoir dû l'annuler à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Les organisateurs n'avaient pas réussi à recruter suffisamment de bénévoles pour sécuriser le parcours.

Violences en hausse

Les crimes haineux à l'encontre de la diversité sexuelle ont crû de 64 % entre 2020 et 2021, selon un récent rapport de Statistique Canada.

Des banderoles de la Fierté installées au centre-ville de Norwich, en Ontario, ont été vandalisées en 2022. Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

En outre, le drapeau de la Fierté est devenu la cible de controverses, le canton de Norwich (en Ontario) ayant décidé de ne pas le faire flotter sur les édifices municipaux.

Le phénomène commence à se répandre au Canada , prévient Barry Karlenzig, président de l'organisation Winnipeg Pride. Nous avons ajouté des mesures de sécurité supplémentaires sur le site [...], ce qui augmente également les coûts, car nous voulons nous assurer que les gens se sentent en sécurité et qu'ils peuvent être eux-mêmes , a-t-il indiqué.

Alors que l'événement se déroulera le 4 juin, M. Karlenzig explique qu'il n'a toujours pas reçu de devis final pour l'organisation de la sécurité. L'an dernier, les organisateurs avaient prévu une augmentation de 3 à 5 % des coûts en raison de l'inflation, mais la hausse des factures liées à la sécurité a dépassé les 15 %.

Le ministère de la Sécurité publique assure de son côté que le gouvernement fédéral est conscient des préoccupations liées à l'augmentation des coûts.

Le gouvernement fédéral continuera à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui célèbrent des événements et des festivals liés à la Fierté puissent le faire en toute sécurité et de manière inclusive, a indiqué la porte-parole du ministre Marco Mendicino.

D'après les informations de Benjamin Shingler, CBC