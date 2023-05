Des tracteurs à pelouse s’affrontent dans une course au Témiscamingue

Derrière le nuage de poussière soulevé par les véhicules, deux coureurs s'affrontent à bord de leur tracteur à pelouse sur une piste improvisée derrière le Centre récréatif.

Samedi, six concurrents ont pris part à la course à bord de leurs bolides modifiés pour l’occasion.

Zakary Quévillon, 15 ans, accumule les heures de travail passées à l’amélioration de son tracteur à gazon.

Quand je l’ai acheté, il ne marchait pas. Avec mon père, on a réussi à le faire marcher, mais ça a été des problèmes par-dessus des problèmes. L’année passée, j’ai réussi à faire mes courses, mais il est mort pas longtemps après. Cette année, j'ai réussi à le ressusciter à temps. Je vais espérer qu'il tienne ! Mais je ne suis pas vraiment venu pour gagner, je suis surtout venu me faire du fun , observe le jeune homme de Guérin.

Zakary Quévillon a eu quelques ennuis mécaniques l'empêchant de terminer la course mais a eu tout de même beaucoup de plaisir. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ici, la compétition fait place à un esprit de camaraderie. Des tracteurs datant de quelques décennies affrontent des machines plus récentes et certains dominent assurément par leur vitesse.

Je suis un peu dans une classe à part avec mon bolide. Je suis dans la classe des super-modifiés et il y en a qui sont à leurs débuts. Mais ce n’est pas grave, on est là pour s’amuser , estime Jules Bérubé, un habitué des courses de tracteurs à gazon.

Les pièces de son véhicule ont été optimisées afin de le rendre le plus puissant possible, ce qui lui donnait une avance considérable face à ses adversaires sur la piste de course.

La municipalité de Rémigny était en fête vendredi et samedi où a eu lieu une course de tracteurs à pelouse en présence de plusieurs dizaines de spectateurs. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

À Rémigny, c'est ma deuxième participation. On a trois ou quatre événements dans la région tous les ans. On en profite, on s'amuse, on fait les jeunes ! lance avec enthousiasme le coureur de Notre-Dame-du-Nord.

Après une première édition réussie, le comité organisateur a élargi la piste pour le plus grand bonheur des participants, explique l’une des organisatrices, Charlie Dulong-Dufresne.

On a écouté les commentaires de nos coureurs l'année passée. Ils nous ont dit que ce n'était pas assez long pour qu'ils puissent accélérer, donc on s'est améliorés , précise-t-elle.

Charlie Dulong-Dufresne, membre du comité organisateur de l'événement devant le parcours de la course Ninja Warrior. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une course pour enfants qui fait fureur

En début d’après-midi, la première édition d'une course à obstacles de type Ninja Warrior a attiré près de 70 enfants de 2 à 13 ans.

Steven Gauthier est parti de Rouyn-Noranda pour profiter de la journée ensoleillée avec ses deux jeunes enfants. « On est venus pour l’activité et ils ont trippé au bout. Là, ils ont la face dans les bonbons et ils sont bien contents d’avoir leur médaille », se réjouit le père de famille.

Steven Gauthier et ses deux enfants, qui sont venus participer à la course à obstacles et assister à la course de tracteurs à gazon. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les organisateurs ne s’attendaient pas à recevoir autant d’inscriptions. On a eu beaucoup de beaux commentaires. Je pense que ça va être une activité à refaire , remarque Charlie Dulong-Dufresne.

Pendant les deux jours de la Fête de Rémigny, des soirées de danse et de bingo étaient organisées ainsi qu’un brunch des pompiers.

La municipalité lançait également samedi son premier marché public.