Un loueur de films VHS ferme à Victoria, une campagne veut sauver sa collection

Ce n'était plus rentable depuis des années et des années , a expliqué le propriétaire du magasin, Kent Bendall, à l'émission On The Island de CBC . Alors que des géants de la diffusion en continu comme Netflix et Amazon ont peut-être tué la location de vidéos, Kent Bendall affirme que beaucoup de ses films sont introuvables en ligne.

Des soutiens de Pic-A-Flic ont lancé une campagne cette semaine pour trouver une nouvelle maison à cette collection. Une pétition demande à la bibliothèque du Grand Victoria et à l'Université de Victoria d'acheter l'inventaire du magasin. Jeudi matin, elle enregistrait plus de 1000 signatures.

L’un des signataires, Emrys Damon Miller, explique louer des cassettes VHS depuis plus de 30 ans. Adolescent, il conduisait plus d'une heure depuis Metchosin pour louer des piles de cassettes afin de les visionner avec ses amis.

À l'époque, le choix de loueurs était vaste, mais Emrys Damon Miller choisissait toujours Pic-A-Flic pour la diversité de son catalogue, soit plus de 500 films cultes, des centaines de films français, des dizaines de titres tchèques et même une centaine de films russes et ukrainiens datant des années 1920.

« Si nous pensons au cinéma comme quelque chose qui encourage l'empathie que nous arrivons vraiment à habiter les espaces et les besoins de divers personnages et à élargir nos idées sur le monde [alors], c'est vraiment unique par rapport à une petite collection de films hollywoodiens. » — Une citation de Emrys Damon Miller, client

Emrys Damon Miller est devenu proche du personnel au fil des années et affirme que le commerce est resté ouvert pendant si longtemps grâce à des employés amicaux et compétents, et sa communauté de clients. Vous parcourez cent ans de cinéma et de télévision du monde entier, c'est une expérience très différente que celle d'un algorithme qui vous montre simplement ce qui est tendance.

Kent Bendall, qui a repris le magasin il y a 7 ans, regrette qu’il ne soit plus possible de payer les factures, mais espère que la collection sera préservée. J'aimerais garder la collection intacte, juste pour qu'elle soit accessible aux gens. Si personne n'intervient, à la fin de l'été, il y aura juste une grande vente.

La reprise d’un catalogue entier de VHS par des bibliothèques a déjà eu lieu. En 2016, les bibliothèques publiques d'Halifax et l'Université Dalhousie ont acheté 5500 titres de Video Difference, un magasin ouvert pendant 34 ans à Halifax. Un millier d'entre eux sont entrés dans la collection de l'université et ont été mis à la disposition du public. Le reste a été conservé dans le système des bibliothèques.

Avec les informations des émissions On The Island et All Points West