Dans le district de Solomyanskyi de la capitale, en raison d’une chute de débris de drones près d’une station-service, une femme de 35 ans a été hospitalisée et un homme de 41 ans est mort , a écrit M. Klitschko sur Telegram.Il avait expliqué un peu plus tôt que la défense aérienne de Kiev avait abattu plus de 20 drones qui se dirigeaient vers la ville.Le maire a qualifié cette nouvelle attaque de massive et appelé la population à rester à l’abri, mettant en garde contre de nouvelles vagues de drones fondant sur Kiev en provenance de plusieurs directions à la fois .Un incendie s’est également déclaré dans les locaux d’une entreprise du district d’Holosiivskyi, a-t-il ajouté.M. Klitschko avait fait état peu après 2 h, heure locale, de premières explosions, qui se poursuivent, selon lui.La capitale ukrainienne a été régulièrement visée en mai. Le chef de l’administration civile et militaire locale, Serhïi Popko, avait dénombré vendredi 13 attaques nocturnes depuis le début du mois.