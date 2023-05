Des inquiétudes dans la communauté trans face à la montée d’un mouvement haineux

Des membres de la communauté LGBTQ+ ont exprimé leurs craintes, au lendemain de la manifestation à Jonquière qui s’opposait à la lecture d'un conte à des enfants par la drag queen Karine O’Kay.

La montée d’un mouvement haineux et de la discrimination, en particulier aux États-Unis, mais aussi dans la province et au Canada, inquiète la présidente d’Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean, Claude Amiot.

On ne se sent plus en sécurité, nos droits sont très fragiles, alors c’est très inquiétant , a-t-elle laissé tomber.

Mme Amiot se dit tout de même satisfaite du déroulement de la manifestation et de la contre-manifestation vendredi devant la bibliothèque Hélène Pedneault.

Claude Amiot, présidente d'Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Une occasion pour sensibiliser

Même si elle constate que plusieurs membres de la communauté trans ont l'impression de faire un pas de recul dans la défense de leurs droits, Claude Amiot croit que l’événement aura tout de même permis de faire de la sensibilisation.

C'est un bel exercice de sensibilisation, on va dire. C’est négatif, oui et non. Les manifestants, ils ont une pensée, puis ils ont le droit de manifester leurs pensées, puis de s'exprimer. Puis de notre côté, on s'est exprimé aussi hier et les gens se sont exprimés de façon correcte. De notre côté, c'est quasiment une belle rencontre , a-t-elle exprimé.

Plusieurs dizaines de manifestants étaient présents aux abords de la bibliothèque Hélène-Pedneault vendredi. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Le contexte actuel la fait tout de même réfléchir sur sa propre situation personnelle. Elle croit qu’elle n’aurait pas vécu sa transition de la même manière, il y a quatre ans. Je le ferais quand même, mais je le ferais peut-être avec certaines inquiétudes que je n’ai pas eues à l'époque , a-t-elle affirmé.

Un impact sur la mobilisation

De son côté, la drag queen Karine O’Kay, personnifiée par Marc Boily, s’est dite très satisfaite du déroulement de la lecture du conte vendredi soir, lors d’un entretien téléphonique avec Radio-Canada. Elle constate que l’événement a même pu encourager certaines personnes présentes à se mobiliser.

Environ 35 enfants ont pu entendre les contes lus par Karine O'Kay vendredi. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

L’impact de la manifestation sur mobilisation de la communauté et la sensibilisation de la population a aussi été abordé, lors d’un Bar des sciences qui avait lieu samedi après-midi à Chicoutimi sur les enjeux et les questionnements entourant la communauté LGBTQ+.

C'est une occasion aussi de pouvoir dire: "Il y en a, des solutions. Prenons le temps de nous parler, prenons le temps de nous connaître, les uns, les unes, les autres , a souligné Audrey Audrey LeTellier, qui est coordonnatrice du Comité UQAC+.

C'est quand on comprend qu'on se sensibilise aussi, parce que souvent, la résistance vient du fait de ne pas comprendre , a-t-elle ajouté.

Une première clinique de transition légale

Malgré le contexte, les organismes souhaitent continuer à accompagner les personnes qui souhaitent entreprendre des démarches pour changer de sexe ou de nom.

Quelques personnes ont participé samedi à Chicoutimi à une clinique de transition légale. Il s’agissait d’une première dans la région.

Les démarches juridiques entourant un changement de sexe ou de nom peuvent être complexes, explique la militante et juriste transféministe, Céléste Trianon, qui a mis sur pied le projet.

Céleste Trianon, militante et juriste transféministe Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

C'est un service que j'offre à la communauté afin de faciliter l'accès au changement de prénom, de nom de famille , a-t-elle expliqué.

Ces démarches peuvent parfois compliquer l’accès à un compte bancaire. C'est souvent des choses extrêmement banales qui peuvent être rendues compliquées, sans avoir une des pièces d'identité concordantes , a-t-elle indiqué.

D’après un reportage de Gabrielle Morissette