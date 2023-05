Portes Ouvertes Winnipeg : des établissements de Saint-Boniface dévoilent leurs secrets

À l'occasion de l'événement Portes Ouvertes Winnipeg, plusieurs établissements de la capitale manitobaine accueillent gratuitement les visiteurs samedi et dimanche. Les curieux pourront découvrir plusieurs secteurs inédits de ces bâtiments, dont plusieurs dans Saint-Boniface.

Université de Saint-Boniface

Construite en 1922, l’Université de Saint-Boniface a connu d'importantes rénovations durant les années 1970, mais certains éléments d'origine demeurent. On essaie de montrer ce qu’il reste de l’ancienneté de notre édifice. C’est pas évident , note l’archiviste de l’Université, Carole Pelchat.

L'établissement affiche complet pour ses visites guidées cette fin de semaine, ce qui réjouit l'archiviste.

La visite permet d’explorer des endroits comme l’ancienne chapelle, mais aussi un endroit qui est normalement inaccessible : la coupole, symbole phare de l’université.

« De la rue, on voit les fenêtres, les gens ne s’attendent pas à ce qu’elles mesurent 20 pieds de haut. La poutre centrale mesure 90 pieds. C’est tout fait de bois. On essaie de la garder saine et sauve, c’est pour ça que ça prend trois clés pour y accéder. »

« On aime ça partager notre architecture tous les ans. » — Une citation de Carole Pelchat, archiviste, Université de Saint-Boniface

L'intérieur de la coupole trônant au sommet de l'Université de Saint-Boniface est fait entièrement de poutres de bois. La poutre centrale mesure plus de 25 mètres de haut. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Les poutres de la coupole sont marquées de graffitis, le plus ancien remonte à 1948. Carole Pelchat continue toutefois la tradition à sa manière.

Je fais monter les gens qui ont œuvré longtemps à l’Université. Quand ils prennent leur retraite, je leur dis "Venez mettre votre nom, votre cœur et votre âme dans la coupole, pour qu’on se souvienne de vous." , explique-t-elle.

Celle qui est maintenant présidente du Sénat du Canada, Raymonde Gagné, est allée graver son nom dans la coupole de l’Université. Quelques semaines plus tard, elle a reçu l’appel pour devenir sénatrice et elle a dit "C’est parce que j’ai mis mon nom dans la coupole.” , raconte Carole Pelchat.

Plusieurs poutres arborent des inscriptions, comme celle laissée par l'ancienne rectrice de l'Université de Saint-Boniface et première Franco-Manitobaine à être nommée présidente du Sénat canadien, Raymonde Gagné. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Maison Gabrielle-Roy

En visite à la Maison Gabrielle-Roy, les résidents de Saint-Vital, Denise et Bertrand Dupuis, participent pour la première fois à Portes ouvertes Winnipeg.

Au courant de la journée, ils ont visité quatre autres endroits, dont la Société généalogique du Manitoba. Ils ont apprécié leur visite, mais Bertrand confie qu'il trouve qu'elle s’adresse plutôt à la communauté anglophone.

J’ai aimé la prison [de la rue Vaughan], mais j’aime ça ici aussi, parce que c’est un peu de nous, comme francophones. C’est intéressant de voir sa vie. J’aime beaucoup regarder les photos puis les meubles, voir leur vécu , renchérit Denise.

« C’est plus chez nous ici. » — Une citation de Denise Dupuis

Denise et Bertrand Dupuis admirent des objets exposés à la Maison Gabrielle-Roy. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

L’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface

La visite de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface porte sur l’édifice, mais aussi sur le Jardin des sculptures et sur l’ancienne caserne de pompiers. Pour Shiven Srivastava, qui est employé d’été et guide touristique pour Tourisme Riel, cette dernière demeure importante.

Malheureusement, la caserne de pompiers a fermé un an avant le grand incendie de la cathédrale. C’est pourquoi ils ont dû appeler les pompiers de la Ville de Winnipeg. Ils ont perdu des minutes cruciales. C’est intéressant de se demander qu'est-ce qui serait arrivé si la caserne avait fermé un an plus tard.

« La caserne représente l’époque à laquelle la communauté francophone à Winnipeg et au Manitoba avait sa propre autonomie. » — Une citation de Shiven Srivastava, employé d’été et guide touristique, Tourisme Riel

Il est impossible de visiter l'intérieur de l'ancienne caserne de pompiers de Saint-Boniface pour des raisons de sécurité. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Musée de Saint-Boniface

Selon le Musée de Saint-Boniface, cette année, il y a plus de visiteurs qu’à l’habitude qui participent aux portes ouvertes.

Parmi eux, Corinne Lamotte visite le Musée de Saint-Boniface en compagnie de ses trois enfants et de son mari. Originaire de Saskatchewan, elle n’avait pas remis les pieds au Musée depuis son arrivée à Winnipeg il y a douze ans.

Ils tenteront de trouver au sein du Musée le Golden Boy qui y est caché. Heritage Winnipeg a lancé le défi aux participants de Portes Ouvertes de trouver trois copies de ce personnage cachées au sein des endroits ouverts aux visites.

La famille de Corinne pourra continuer sa chasse aux Golden Boys en visitant d'autres attractions, qui leur permettront par le fait même d’en apprendre plus sur la communauté francophone de Winnipeg, entre autres.

La famille de Corinne Lamotte profite du Musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Ailleurs dans la ville

Selon Heritage Winnipeg, pour ses 20e Portes Ouvertes, deux nouveaux circuits pédestres guidés (en anglais) s’ajoutent cette année à la programmation, un premier au sujet du quartier Kildonan et le second sur l’histoire de la Nation métisse.

Dimanche, le Théâtre Cercle Molière sera aussi ouvert aux visiteurs, qui pourront découvrir l’atelier, les loges, les costumes et les secrets cachés sous la scène.

En après-midi, la Manitoba Underground Opera offrira aussi en alternance deux programmes de chansons issues de l'opéra et de la comédie musicale.

Le Centre des Arts Saint-Norbert, le Musée de Saint-Vital et la Maison Caron, accueilleront eux aussi les curieux au cours de la fin de semaine.

Une liste des événements et des établissements ouverts est disponible sur le site web (en anglais) d'Heritage Winnipeg.  (Nouvelle fenêtre)