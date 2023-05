La rue Alexandre se revitalise

Philippe St-Pierre est ingénieur physique. Avec son ami Simon Gagnon, ils ont choisi la rue Alexandre pour installer leur commerce Nouveau Cycle qui transforme des vélos ordinaires en vélos électriques. Pour la moitié du prix d'un vélo électrique neuf, ils recyclent les usagés.

Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est une meilleure alternative à l'auto solo qu'un vélo électrique , lance le mécanicien du nouvel atelier, Jules Burnotte, aussi athlète olympique et maintenant expert en conversion.

On a vraiment à faire avec des entrepreneurs qui voulaient s'installer dans le quartier Alexandre, parce qu'ils connaissaient des marchands du coin ou ils ont vu la "vibe" changer , souligne Émilie Pinard-Fontaine d’Entreprendre Sherbrooke.

C'est d’ailleurs le cas d'Alex Varga qui a déménagé Trésors de Varga, la boutique de sa mère, située en Colombie-Britannique.

« La rue Alexandre, je pense qu'elle a un potentiel inestimable. Si je me rappelle bien, elle a déjà été une des rues les plus importantes et ça peut le redevenir définitivement. »