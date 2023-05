Des électeurs conservateurs gardent espoir à Edmonton, malgré un avantage pour le NPD

Alors que la capitale Edmonton est connue pour son vote en faveur du Nouveau Parti démocratique (NPD) et des libéraux, des électeurs conservateurs espèrent néanmoins une percée du Parti conservateur uni (PCU) lundi.

Zahir Shivji fait partie de ces électeurs qui gardent espoir, alors que des pancartes électorales orange parsèment les pelouses du quartier Glenora où il habite. Je vais voter conservateur , dit-il sans une once d'hésitation.

La principale raison, explique-t-il, est son bébé de 3 mois et demi, qui pourrait aller en garderie dans les trois mois à venir.

Dans sa circonscription d’Edmonton-Glenora, les données du recensement indiquent que les résidents sont plus susceptibles de travailler dans les soins de santé, le commerce de détail ou la construction. En 2015, Sarah Hoffman du NPD a gagné avec plus de deux tiers des voix; et a gagné à nouveau en 2019 avec près de 60 % des votes.

Lors de la victoire du PCU en 2019, avec 63 sièges sur 87, Edmonton est néanmoins resté farouchement orange, le NPD ayant obtenu tous les sièges dans les limites de la ville, sauf un.

Des sondages récents suggèrent que deux fois plus d'Edmontoniens prévoient de voter pour le NPD que pour le PCU lundi. Seule la circonscription d’Edmonton-South West, selon le site 338Canada, pourrait créer la surprise. S’y affrontent : Nathan Ip pour le NPD et Kaycee Madu pour le PCU .

Ces prédictions ne troublent pas Zahir Shivji, et ce même si sa femme, une médecin résidente, compte voter pour le NPD . À ses yeux, le PCU soutient les petites entreprises, ce qui le conforte dans son vote, car sa famille en détient plusieurs, dont une garderie opérée par sa mère.

Il explique avoir été frustré par la décision du NPD d’exclure les garderies privées du programme de financement de places de garderies à 25 $ par jour. L’Edmontonien nuance néanmoins sa position. Je ne suis pas pour Danielle Smith. [...] Je suis pour des politiques fiscales conservatrices. Je pense qu'avoir un déficit et des impôts faibles est généralement bon pour l'économie.

Le candidat Richard Wong, dans la circonscription d’Edmonton-City Centre, espère aller chercher les votes d’électeurs comme Zahir Shivji. Bien connu des cercles d'entrepreneurs et de philanthropes, le candidat explique que son inquiétude au sujet de la criminalité et des troubles à l'ordre public au centre-ville l'a amené à se présenter.

En 2019, le candidat sortant du NPD David Shepherd a remporté cette circonscription avec 66 % des voix. Le site 338canada prédit plus de 99 % de chances d'une victoire du NPD lundi.

Richard Wong explique de son côté que des électeurs rencontrés lors de porte-à-porte lui ont expliqué ne pas soutenir le PCU , mais qu’ils voteraient tout de même pour lui. Je savais que ce serait très difficile dans cette circonscription. [...] Une bataille difficile. Nous le savions. Mais en 2015, je n'ai rien fait et je l'ai regretté.

Exercer son droit de vote

L’élection de 2015 a mis fin à 44 ans de règne conservateur en Alberta, ce qui a incité Jason Kenney à revenir en Alberta pour réunir le parti Wildrose et le parti conservateur au sein du PCU .

En 2019, Cyrone Macaraeg soutenait le NPD . Cette année, il est le coordinateur bénévole de la campagne de Richard Wong, et votera dans la circonscription Edmonton-Strathcona, dominée par Rachel Notley depuis 2008 .

Cyrone Macaraeg est bénévole pour la campagne du candidat pour le PCU, Richard Wong. Il est notamment préoccupé par les armes à feu et les questions de sécurité publique. Photo : Radio-Canada / Sam Martin

Cyrone Macaraeg se décrit comme un propriétaire d'armes à feu enthousiaste . Il a soutenu le projet de loi du PCU sur les armes. Il se dit également inquiet des troubles à l’ordre public et de la criminalité au centre-ville, et soutient les idées de Richard Wong sur ces sujets.

S’il reconnaît qu'il est frustrant de savoir que beaucoup d'électeurs dans sa circonscription voteront différemment de lui, il assure qu’il votera en son âme et conscience pour ses idées. Si nous obtenons ne serait-ce qu'un pour cent des voix, je pense que chaque vote compte.

Zahir Shivji, quant à lui, ne s’attend pas à une victoire de Melissa Crane dans Edmonton-Glenora. Qu’importe, c’est facile d'être apathique et de dire "oh mon vote n'a pas d'importance" [...] mais je pense que c'est un droit qui nous est donné [et que] nous devrions l'exercer .

Avec les informations de Janet French