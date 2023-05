Le Sentier Dawson lance son parcours interprétatif et artistique

Le parcours interprétatif et artistique du Sentier Dawson, première route à relier l’Est et l’Ouest du Canada, a été lancé samedi à Richer, au Manitoba. Selon des participants, il s'agit d'une occasion de souligner l'histoire du lieu et de mettre de l'avant la réconciliation.

L'artiste et fondatrice du Sentier des arts du chemin Dawson, Pierrette Sherwood, est satisfaite du lancement. Au total, 15 marqueurs et une série d’expositions artistiques ont été installés sur le Sentier Dawson.

On commence au Lac des Bois et ça longe sur 150 kilomètres, jusqu'à Saint-Boniface, où est situé le terminus ouest original du sentier , explique-t-elle.

Parmi les personnes venues célébrer l'ouverture officielle du sentier, Denis Bertatlette est venu pour souligner son héritage métis et retrouver la route qu'avait empruntée son ancêtre paternel.

C'est agréable de visiter les communautés locales. Ça me fait chaud au cœur de voir des jeunes impliqués, d'entendre de la musique métisse et de porter des vêtements d'époque , lance-t-il.

Il y voit aussi une occasion d'éduquer les plus jeunes aux réalités autochtones. C'est la meilleure façon pour la nouvelle génération de comprendre le mode de vie et les difficultés que nous avons traversées avec les pensionnats.

De son côté, la présidente du Musée du sentier Dawson, Yvonne Fontaine Godard, rappelle que le Sentier Dawson a plus de 150 ans d'histoire.

Nous célébrons les gens qui ont travaillé sur le chemin Dawson, nous célébrons nos ancêtres qui sont arrivés ici et nous célébrons pour le futur , souligne-t-elle.

En plus de sa grande valeur touristique, la communauté souhaite transmettre l'héritage culturel que représente le sentier, selon Yvonne Fontaine Godard. Ça ouvre les portes pour toutes les générations. [...] Le futur, on est là aujourd'hui, le passé est ici aujourd'hui et on va continuer.

Avec les informations de Jean-François Morin