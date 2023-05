Un travailleur de la construction meurt après un accident à l’aéroport de Regina

Dans un communiqué publié samedi, l'Autorité aéroportuaire de Regina (AAR) rapporte que le travailleur a été blessé pendant qu'il travaillait sur la piste d'atterrissage vers 23 h 30.

Les premiers répondants se sont rendus sur les lieux, mais il est mort de ses blessures.

Le Service de police de Regina et le Bureau du coroner de la Saskatchewan se sont aussi rendus sur place et y sont restés jusqu'à tôt samedi matin. D'après l' AAR , des travailleurs fédéraux spécialisés en santé et sécurité au travail vont mener une enquête.

L'accident n'a pas touché les opérations ou les vols prévus sur la piste, poursuit l' AAR .

L'aéroport a entrepris des travaux de rénovation de sa piste d'atterrissage principale qui devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre, selon le site web de l'Autorité aéroportuaire.

D'après le communiqué, la personne décédée travaillait sur ce projet.