Une course pour le Bella Desgagnés qui a 45 heures de retard à rattraper

Plusieurs facteurs ont causé l’accumulation de retard dès le premier voyage du navire en avril dernier. D’après le responsable des réservations chez Relais Nordik, Frédéric Laroche, les glaces sur les eaux du Saint-Laurent ont eu un impact majeur.

On avait toujours espoir que les glaces à Blanc-Sablon ne seraient pas poussées vers l'intérieur, comme c'est toujours le cas, mais plutôt vers l'extérieur, mais ça ne s'est pas produit. Encore jusqu'au dernier voyage, on a eu souvent besoin des deux brise-glaces , affirme-t-il.

La réglementation entourant la limite de vitesse dans les secteurs de passage des baleines noires, en plus des conditions météorologiques défavorables dans les dernières semaines, ont également participé à l’accumulation de retard dans l’horaire du navire qui assure la liaison maritime entre la Basse-Côte-Nord, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

Afin de confirmer la présence du Bella Desgagnés au port de Sept-Îles le 30 mai pour son prochain départ, Frédéric Laroche explique que certains arrêts dans les différents ports desservis par le navire pourraient être également annulés, comme celui qui était prévu à Rimouski.

Les ports desservis par le navire Bella Desgagnés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Laroche assure que Relais Nordik est conscient des difficultés que pourraient rencontrer les villages de la Basse-Côte-Nord si le navire ne peut accoster.

« Il faut ce qu’il faut, notre mission première est de desservir la Basse-Côte-Nord et elle dérapait un peu. » — Une citation de Frédéric Laroche, responsable des réservations pour Relais Nordik

C’est beaucoup de désorganisation autant pour eux que pour nous. Nous avons parlé avec certains élus de ce secteur et nous nous sommes entendus pour réaliser l’opération mardi prochain afin d’éviter de mettre en péril la saison touristique de la région , souligne-t-il.

Une course contre la montre

Dans l’objectif de sauver le plus de temps possible, l’opération se déroulera en deux temps.

D'abord, dès l'aube, une quarantaine de camions partiront de Rimouski avec les denrées et marchandises pour se rendre à Sept-Îles en utilisant les traversiers. On pense que dans l’espace de quelques heures on devrait être en mesure de faire la manœuvre si tout va bien , explique Frédéric Laroche.

L’opération sera chronométrée.

Les denrées et marchandises seront acheminées dans des conteneurs par une quarantaine de camions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

En ce qui concerne les passagers, ceux-ci seront transportés par avion pour se rendre à destination.

On doit aller chercher les gens au quai à Rimouski, les transporter à l’aéroport et les reconduire de l’aéroport de Sept-Îles jusqu’au quai où aura lieu le départ. On doit aussi reproduire la même manœuvre pour les gens qui débarqueront du navire, c’est toute une logistique , s’exclame-t-il.

Frédéric Laroche indique qu’il est encore trop tôt pour connaître l’ensemble de coûts reliés à l'opération. Il estime toutefois que ceux-ci devraient dépasser 100 000 $.