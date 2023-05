L’aéroport Pearson de Toronto organise une simulation d’accident d’avion

Un communiqué indique que l'exercice comprendra environ 400 membres de la communauté aéroportuaire, des partenaires et des bénévoles jouant le rôle de membres d'équipage et de passagers, en plus des premiers intervenants.

Toronto Pearson affirme que l'exercice est une exigence de Transports Canada et un moyen important de tester l'intervention d'urgence de l'aéroport.

Les autorités aéroportuaires indiquent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les passagers et les membres du public, mais elles préviennent que le trafic peut être perturbé à proximité de l'aéroport dans l’après-midi.

Avec les informations de CBC