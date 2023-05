Dernière ligne droite dans la campagne électorale albertaine

À moins de 48 h du jour du vote, le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta ( NPD ) et le Parti conservateur uni ( PCU ) tentent de persuader les électeurs indécis que leur approche est la meilleure. Samedi, les deux partis y sont allés de deux tactiques différentes.

La leader du NPD , Rachel Notley, a continué son marathon public en participant à un grand rassemblement politique devant ses supporters à Calgary. C’était le plus gros rassemblement du parti depuis le début de la campagne, selon les organisateurs. La salle du théâtre Grand peut accueillir un peu plus de 400 convives.

À tous les Albertains, je dis : "si vous voulez de meilleurs soins de santé, une meilleure qualité de vie, des factures mensuelles moins élevées, protéger votre pension dans une province avec le plus bas taux d’imposition au Canada... si vous voulez un meilleur leadership, quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance pour accroître notre économie, défendre notre industrie énergétique et toujours travailler pour vous, votez pour le NPD , a martelé Rachel Notley lors de l’événement qui visait surtout à fouetter les troupes alors que les plus récents sondages donnent l’avance au PCU.

Je demande aux Albertains de voter pour les valeurs que nous partageons tous, des valeurs modérées, raisonnables, stables, le gros bon sens des prairies.

Des promesses en santé mentale pour le PCU

La cheffe du PCU, Danielle Smith, avait annoncé vendredi qu’elle ne ferait pas de conférence de presse ou de grand événement public cette fin de semaine.

Ce sont les ministres sortants Nicholas Milliken et Mike Ellis qui ont représenté le parti, samedi, avec une annonce en matière de santé mentale.

Les ministres sortants Nicholas Milliken et Mike Ellis ont annoncé les promesses électorales du Parti conservateur uni en matière de santé mentale samedi. Photo : Parti Conservateur uni

S’il est reporté au pouvoir, le Parti conservateur uni promet d’investir 60 millions de dollars sur trois ans pour augmenter le nombre de classes dédiées à la santé mentale dans la province. Ces salles de classe sont composées de professionnels en soins de santé, de travailleurs sociaux et de psychologues pour aider les élèves à surmonter leurs difficultés.

Nous reconnaissons l’inquiétude grandissante autour de la santé mentale des jeunes et nous croyons qu’une intervention, un diagnostic et un traitement tôt dans la vie de ces jeunes sont cruciaux pour obtenir les meilleurs résultats , a affirmé l’ancien ministre de la Santé mentale Nicholas Milliken en conférence de presse.

Son collègue Mike Ellis a annoncé de son côté un investissement de 125 millions de dollars pour la construction de 5 nouveaux centres de santé mentale pour adultes.

L’ancien ministre de la Sécurité publique a précisé que cet investissement provient de l’entente conclue avec le gouvernement fédéral à la fin de février.

Un dernier blitz important

Ces deux événements des principaux rivaux politiques pour cette course électorale ne feront probablement pas pencher la balance chez les indécis, estime la politologue Lori Williams.

Le plus important, lors des dernières heures d’une campagne électorale, se passe sur le terrain, lors du porte-à-porte, croit-elle.

La cheffe du Parti conservateur uni de l'Alberta, Danielle Smith, a indiqué vendredi qu'elle ne ferait pas de conférence de presse lors des deux derniers jours de campagne. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

À ce stade-ci de la campagne, ce n’est plus vraiment le temps de dire ce que tu comptes faire, ou d’annoncer de nouvelles politiques, explique Lori Williams. L’enjeu est de charmer les électeurs qui peuvent potentiellement se rallier à votre cause et de les amener à voter.

La professeure en science politique à l’Université Mount Royal n’est pas non plus surprise que la cheffe du Parti conservateur uni, Danielle Smith, ait décidé de faire profil bas pour le reste de la campagne.