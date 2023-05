À 100 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale craint que l’histoire ne se répète

Le Torontois Edward Zimny, un ancien combattant décoré de la Seconde Guerre mondiale, a fêté samedi son 100e anniversaire. Le vétéran originaire de Lviv, une ancienne ville polonaise devenue ukrainienne, ressent de l’inquiétude en raison du conflit armé en cours entre l’Ukraine et la Russie. Il y voit des signes que l’histoire se répète.

Il a eu une vie dure, il a vécu dans des camps de travail et a fini ses études pendant la guerre, et il a seulement trouvé sa liberté au Canada , raconte son neveu, Michel Nahas.

En 1939, un pacte germano-soviétique entraîne l'annexion de la Pologne, attribuant l’Est du pays à l'Allemagne et l'Ouest à l’URSS.

La famille d’Edward est alors envoyée vers le Kazakhstan en 1940.

La famille d'Edward Zimny, célébre son 100e anniversaire et son parcours. Photo : Radio-Canada

Ils étaient chanceux, ma famille était aisée et a eu le temps de se préparer pour ce départ, plusieurs familles ont été déportées sans préavis , explique Elizabeth Trojanowski, la fille d’Edward.

Le voyage de plusieurs semaines a transporté Edward et sa famille dans un monde et une vie très différents.

« Ils sont passés d’une vie confortable à Lviv à des cabanes dans un petit village kazakh. » — Une citation de Alice Schmidt, la petite fille d'Edward Zimny

Un combattant dans la Seconde Guerre mondiale

Au début des années 1940, Edward et sa sœur s'engagent dans l'armée et rejoignent le 2e corps polonais formé par le général Wladyslaw Anders.

Edward se joint ensuite à l'unité des transmissions du corps militaire et participe à la bataille de Monte Cassino, en Italie.

La famille d’Edward a été déportée au Kazakhstan en 940. Photo : Radio-Canada

Pour moi, c'était tout simplement le grand-père qui soutenait ma mère et qui l’aidait avec ses tâches quotidiennes, mais après avoir appris son histoire, j'ai encore plus de respect pour lui , souligne sa petite fille, Alice Schmidt.

À 100 ans : l'inquiétude et le désespoir

Aujourd’hui, Edward est père de deux enfants, grand-père de trois petits-enfants, et arrière-grand-père de quatre arrière-petits-enfants. Il suit de près la situation en Ukraine, et ressent beaucoup de désespoir.

Il compare la situation des Ukrainiens aujourd’hui, et constate qu’elle ressemble beaucoup à la déportation des Polonais dans les années 1940.

Après une trajectoire bouleversante, une vie remplie de hauts et de bas, et près de 30 ans au Canada, Edward demeure affecté par le conflit dans son ancienne région natale.