L’émissaire de l’ONU sur la sellette au Soudan

Le chef de l'armée soudanaise a réclamé le limogeage de l'émissaire de l'ONU, lui faisant porter la responsabilité de la guerre qui a éclaté il y a six semaines avec les paramilitaires et fait plus de 1800 morts.

Une énième trêve est entrée en vigueur lundi soir au Soudan pour laisser passer civils en fuite et aide humanitaire, mais comme les autres elle n'a pas abouti à une baisse significative des combats.

Le 15 avril, le jour où le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane et le patron des paramilitaires, le général Mohamed Hamdane Daglo, ont débuté les hostilités, ils étaient censés se retrouver pour des négociations.

Depuis des semaines, la communauté internationale, ONU en tête, réclamaient qu'ils s'accordent sur l'intégration des Forces de soutien rapide (FSR) du général Daglo à l'armée.

Alors que de nombreux observateurs prédisaient un échec des discussions, l'émissaire de l'ONU au Soudan Volker Perthes proclamait son optimisme .

Le jour où a éclaté la guerre, il a admis avoir été pris par surprise .

Dans une lettre adressée à l'ONU dont l'AFP a consulté une copie, le général Burhane accuse M. Perthes d'avoir dissimulé dans ses rapports à l'ONU la situation explosive à Khartoum. Sans ces mensonges , le général Daglo n'aurait pas lancé ses opérations militaires .

M. Perthes, accuse encore la lettre, n'a respecté ni son devoir d' impartialité ni la souveraineté nationale , devenant une partie et non plus un médiateur .

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué , témoignant son entière confiance à son émissaire.

M. Perthes, récemment parti pour New York, pourrait ne pas pouvoir revenir au Soudan et le savait sûrement en partant , assure la chercheuse Kholood Khair. Pour elle, le poids des islamistes dans le camp de Burhane ne cesse d'augmenter et l'octroi ou non du visa d'entrée à M. Perthes sera un test décisif pour jauger de leur résurgence.

De longue date, les pro-démocratie accusent le général Burhane d'être instrumentalisé par les islamistes du régime d'Omar el-Béchir (1989-2019).

Ils en veulent pour preuve le retour aux affaires de plusieurs responsables de la dictature militaro-islamiste depuis le putsch de 2021 grâce auquel les deux généraux aujourd'hui rivaux ont définitivement écarté du pouvoir les civils.

Le poids des islamistes derrière Burhane

Le chercheur Alex de Waal estime aussi que, depuis le début de la guerre, le poids des islamistes derrière Burhane est plus criant encore.

Ses soutiens sont un réseau [...] de sociétés, banques et compagnies de télécommunication tenues par des islamistes, des officiers du renseignement ou l'armée elle-même , assure-t-il.

Le général Daglo joue d'ailleurs de cette rhétorique : il répète à l'envi combattre les islamistes et les vestiges de l'ancien régime . Et il se fait le chantre de la démocratie et des droits humains , alors même que ses milliers d'hommes sont accusés d'avoir commis des atrocités pour le compte de Béchir dans la guerre du Darfour (ouest) dans les années 2000.

Malgré tout, le camp de l'armée semble divisé : au moment où le général Burhane réclamait le limogeage de M. Perthes, son nouveau numéro deux, l'ex-chef rebelle Malik Agar, discutait d'une sortie de crise avec l'émissaire onusien.

En attendant, l'armée a rappelé sous les drapeaux tous ses retraités. Les FSR ont dénoncé une décision dangereuse et accusé l'armée d'avoir mené de nouveaux raids aériens en violation de la trêve.

Les ingérences de l'ONU

Depuis le putsch, des milliers de personnes soutenant l'armée et les islamistes ont manifesté contre M. Perthes. Comme sous Béchir, ils disent refuser les ingérences de l'ONU.

Lundi à New York, M. Perthes avait rétorqué que les responsables des violences étaient les deux généraux en guerre et non l'ONU.

Depuis le 15 avril, la guerre a fait plus de 1800 morts, selon l'ONG ACLED. Et, selon l'ONU, plus d'un million de déplacés et de 300 000 réfugiés.

Nous ne pouvons pas détourner notre regard , a plaidé l'acteur américain George Clooney, alors que l'ONU rappelle qu'il lui manque 1,5 milliard de dollars pour assister les 25 millions de Soudanais qui ont besoin d'aide pour survivre.

Le patron du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, en visite en Égypte, a appelé les deux généraux rivaux à écouter les histoires tragiques des réfugiés .