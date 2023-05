Avec le beau temps qui s’installe dans la région et la sortie du dernier film de la série Rapides et dangereux, la police d'Ottawa se voit dans l’obligation de redoubler de vigilance pour freiner le phénomène de conduite périlleuse, qui a connu une croissance dans les cinq dernières années.

Depuis le début de la pandémie, le Service de police d’Ottawa (SPO) constate une augmentation significative des infractions concernant la conduite périlleuse dans la ville, affirme le sergent Martin Dompierre de la Section de la circulation du SPO .

Le corps policier ottavien a enregistré en moyenne, pour 2019 à 2022, près de 450 infractions en matière de conduite périlleuse , souligne-t-il.

En 2021, la police d’Ottawa a dénombré 691 infractions pour conduite périlleuse, alors qu'en 2018, elle en a recensé 150, selon l'agent Phil Kane qui œuvre aussi à la Section de la circulation du SPO .

L'agent Phil Kane du Service de police d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En 2023 seulement, soit de janvier jusqu'au début mai, le SPO compte 175 infractions en ce qui a trait aux conduites considérées comme dangereuses.

Au total, pour les cinq dernières années, la police d'Ottawa comptabilise près de 2300 infractions pour conduite périlleuse sur son territoire. Cela [ces chiffres] ne tient pas compte de [ceux de] nos partenaires à la Police provinciale de l'Ontario et à la Gendarmerie royale du Canada , ajoute l'agent Kane.

Quand la pandémie de la COVID-19 est arrivée, il y avait moins de monde sur les routes, ce qui a créé des routes plus larges, pas seulement à Ottawa, mais aussi à Gatineau, à Toronto, et dans toute l'Amérique du Nord. C'est devenu problématique , dit-il.

Selon Phil Kane, le film Rapide et dangereux n’est plus la principale raison que l’on constate une augmentation.

« Aujourd'hui, les gens ont des réseaux sociaux. Ils voient des gens à Los Angeles, à Chicago, à Vancouver, à Toronto, qui publient [des cascades automobiles], et ils veulent les imiter ici. » — Une citation de Phil Kane, agent au Service de police d'Ottawa

C'est le cas notamment pour un homme dans la vingtaine arrêté pour avoir conduit à plus de 300 km/h, à la suite d'une enquête d'un an.

Selon la police, ce sont deux vidéos qui ont mené à son arrestation. Il a filmé et publié ses propres cascades de conduite sur les réseaux sociaux.

Dans l'une des vidéos, l’homme en question se trouvait sur l’autoroute 417 et roulait à 320 km/h pendant la nuit. Dans une autre, il se trouvait près du centre commercial Bayshore où la vitesse de son véhicule a dépassé 290 km/h.

La limite de vitesse est de 110 km/h sur l'autoroute 417. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Des conséquences salées

Lors d’une première infraction, le policier peut donner une amende, variant de 2000 à 10 000 dollars. C'est sans compter le remorquage du véhicule pour une période de 14 jours et la suspension du permis de conduire pendant 30 jours, et ce, indépendamment si on est propriétaire du véhicule ou pas , ajoute le sergent Martin Dompierre.

Le sergent Dompierre et l'agent Kane du SPO admettent que la police ne peut pas être partout pour contrer les contrevenants de la conduite automobile. Cependant, ils soutiennent qu’ils peuvent être n'importe où.

On cible les secteurs privilégiés pour les gens qui veulent faire ces grands excès de vitesse, les espaces où il y a moins de trafic, et dans les stationnements , cite en exemple Martin Dompierre.

La police rappelle aussi que ces activités peuvent entraîner la mort du conducteur ou d’autres personnes se trouvant sur leur chemin.

Vous pourriez perdre votre voiture, votre permis, votre gagne-pain... mais au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c’est qu’on peut se tuer ou tuer quelqu’un d’autre, et c’est ce que nous voulons éviter , met en garde l'agent Phil Kane.

Avec les informations d’Olivier Daoust