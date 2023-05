Foire communautaire à Surrey contre l’insécurité alimentaire organisée par des jeunes

Quatre jeunes femmes qui veulent combattre la crise climatique et améliorer la sécurité alimentaire ont organisé une foire communautaire à l’École secondaire Guildford Park, à Surrey, samedi, en banlieue de Vancouver. Le programme proposait des spectacles, des jeux, et la distribution gratuite de nourriture et de vêtements.

Arshia Uppal, Naisha Khan, Dana Cachero, et Zoha Faisal, qui ont entre 16 et 21 ans, et qui s’identifient toutes comme des personnes PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur), se sont rencontrées lors d’événements pour le climat dans le Grand Vancouver, et se sont rendu compte qu’elles habitent toutes à Surrey.

J’ai toujours rêvé d’un sentiment de communauté. Je l’ai eu, par exemple, avec ma famille ou mes amis », dit Arshia Uppal. « Si vous allez en Inde, ou au Pakistan, il y a tellement de proximité au sein d’une communauté, ce que nous tentons de recréer ici. Même si beaucoup de familles immigrantes résident à Surrey, bizarrement, la connexion n’existe pas, et on se sent très isolés.

Des vendeurs, des artisans, et des restaurants de la communauté avaient des kiosques. Photo : Radio-Canada / William Burr

Plusieurs artistes PANDC ont également assuré des prestations musicales, et à l’intérieur de l’école, les gens ont pu venir chercher des denrées, des vêtements, et se faire couper les cheveux.

Grâce notamment aux dons de deux épiceries locales, il y a eu assez de légumes et de fruits, de fines herbes, de riz, et d’autres denrées non périssables, pour en offrir à 300 personnes. Les sacs de riz ont rapidement disparu peu après la première heure de l’événement. Les vêtements, quant à eux, ont été collectés grâce à une campagne au sein de l’École secondaire Guildford Park.

Tellement de gens ont besoin de nourriture parce que les prix ont tant augmenté. Les enfants doivent manger , a déclaré Maisaa, une élève de l’école qui a aidé ses parents à collecter des denrées.

Lors de l'événement, des vêtements d'occasion ont été offerts à la communauté. Photo : Radio-Canada / William Burr

La nourriture, vecteur de rassemblement

La genèse de cet événement, c’est aussi l’histoire de l’amitié entre ces quatre jeunes femmes, qui passent du temps ensemble une fois par semaine et qui organisent des événements sous le thème de l’action climatique depuis plusieurs mois. Elles ont notamment organisé des stations de rafraîchissement pendant la canicule, des séances pour raccommoder des vêtements, et même des tournois de basketball.

La chose la plus importante pour nous, c’est que nos événements incluent de la nourriture. Tout ce que nous faisons est centré sur la nourriture , dit Arshia. Elle ajoute que comme le changement climatique met en péril les systèmes agricoles, les causes du climat et de l'insécurité alimentaire ne peuvent être séparées.

Sara Brown affirme que de tels événements créent des espaces sécuritaires et accueillants pour la communauté. Photo : Radio-Canada / William Burr

Les quatre jeunes femmes planifient une série de foires communautaires dans différentes écoles secondaires à Surrey. L’idée est de maximiser l’utilisation d’espaces scolaires qui sont souvent vides après les heures de l’école. Elles souhaitent aussi organiser des événements localement, alors que la majorité des activités de ce genre sont à Vancouver, à 30 km.

Le rêve du groupe, à long terme, est de créer un lieu permanent avec une épicerie où les gens pourraient payer ce qu’ils veulent, et un espace où les jeunes pourraient faire leurs devoirs.