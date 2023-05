Les touristes s’amènent au centre-ville, les commerçants sont-ils prêts?

On a comblé tous nos postes, il manque en fait un seul poste à combler, mais ça devrait être incessamment parce qu’on a quand même eu des candidatures intéressantes , se réjouit Michelle Bélanger, directrice générale du Musée POP.

Après des records d'affluence touristique l'an dernier, Tourisme Mauricie s'attend une fois à battre un record en 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

C'est quand même assez positif, je vous dirais cette année , constate aussi Gilles Babin, propriétaire de l’hôtel Oui GO!. Le taux d'occupation est à son maximum et ça prend un peu plus de bras pour faire le travail au niveau de l'entretien des chambres et de l'entretien en général de l'hôtel. Donc de ce côté-là, on prévoit encore faire de l'embauche.

À la nouvelle brasserie sportive, la Chambre, la situation est plus difficile, mais les propriétaires demeurent confiants.

Là, il faut former, il faut engager encore plus [...]. On est en rattrapage parce que l'été est arrivé et on ne savait pas à quoi s'attendre vu que c'était notre tout début , explique le propriétaire, Yves Junior Boissonneault.

IDÉ à la rescousse

En mars dernier, Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉ) a lancé une campagne de recrutement massif pour aider les entrepreneurs. Près de 500 postes étaient à combler pour le mois de juin.

L’investissement d’une quinzaine de milliers de dollars en a valu la peine, croit le coordonnateur au tourisme d’ IDÉ , Daniel Rioux. Selon lui, environ 15 000 personnes ont navigué parmi les différentes offres d’emplois sur internet jusqu'à présent.

Tout ça, c'est venu à la suite d'un constat par plusieurs partenaires de notre ville, partenaires touristiques qui nous ont dit qu’il faut faire quelque chose globalement parce que nous tout seuls on y arrive pas , se souvient M. Rioux.

