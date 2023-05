L’ancien conseiller municipal de Sherbrooke Camille Fortier est décédé

Il a siégé comme conseiller municipal pendant 16 ans dans le district de Saint-Alphonse, dans le quartier nord de Sherbrooke. Les maires Jacques O’Bready, Paul Gervais et Jean Perreault se sont succédé au cours de ses quatre mandats.

Fondateur de Couture & Fortier Assurances, il a également mis sur pied le Comité CHARMES, un organisme dédié à la préservation des cours d'eau de la région.

Un passionné de sport

Pour l'ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault, Camille Fortier a contribué à la démocratisation du sport dans la ville. Sous sa gouverne, l’accessibilité à d’autres activités sportives a été structurée , explique-t-il.

« Il a travaillé très fort avec monsieur O’Bready pour amener les Jeux du Québec en 1977 et cela a permis à Sherbrooke de se développer. » — Une citation de Jean Perrault, ancien maire de Sherbrooke

La Ville a ensuite accueilli pour une deuxième fois les Jeux du Québec en 1995, les mondiaux d'athlétisme en 2003, et les Jeux du Canada en 2013.

On lui doit aussi le développement du parc Saint-Alphonse et l’expansion de la pratique du soccer à Sherbrooke, note Jean Perrault. Selon lui, Camille Fortier était un « homme de vie politique » et un « homme de service ».

Il décrit son ancien collègue comme étant un travailleur acharné, dévoué et très au service des citoyens .

Camille Fortier laisse dans le deuil sa conjointe Pauline Grenier, ses trois enfants ainsi que ses six petits-enfants. Une cérémonie se tiendra le samedi 17 juin à l’église Saint-Jean-Baptiste à Sherbrooke.