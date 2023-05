Un avion effectue un atterrissage d’urgence à l'aéroport de Rouyn-Noranda

Le pilote de l'avion a signalé une panne de moteur avant d'atterrir, ce qui a demandé la mobilisation de plusieurs services de secours dans l'aéroport vers 21 h 30.

Le directeur de l'aéroport Steve Bergeron précise que l’avion s’est posé en toute sécurité.

Il faut savoir qu'un avion bimoteur, c'est conçu et les pilotes sont entraînés pour opérer l'appareil avec un seul moteur. En fait, quand on fait l'entraînement, on a tendance à voler surtout l'avion avec un moteur pour des fins d'entraînement. Donc c'est tout à fait prévu et conçu à cette fin-là , assure le responsable qui est lui-même pilote de formation.

Il ajoute que l'aéroport enregistre un à deux événements du genre par année.

Steve Bergeron mentionne au passage que l'aéroport dispose d'un plan d'urgence qui est activé lorsqu'un tel événement survient. On a un plan de mesures d'urgence qui est exigé et puis qui est approuvé par Transports Canada, l'autorité en matière d'aviation. C'est un ensemble de processus qui nous permet de faire face à différents scénarios, dont un atterrissage d'urgence comme celui-là. Ce plan-là est mis à l'essai de façon générale à tout les 4 ans , explique-t-il.

Steeve Bergeron précise que les activités de l’aéroport ont repris tout de suite après la fin de l'opération.