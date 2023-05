Au lendemain de celle-ci, le SPVG a rapporté que 250 personnes et 125 véhicules se trouvaient sur les lieux du rassemblement au coin des boulevards Industriel et de l’Aéroport, lorsque le corps policier est intervenu.

Comment se prépare une telle opération policière? Et comment se déroule-t-elle?

Notre équipe a pu suivre des policiers de Gatineau à partir de la fin de leur séance d'information technique, jusqu’à la fin de l’intervention. Compte-rendu d’une opération policière pour freiner le phénomène de course de rue.

Radio-Canada n’a pas eu accès à l'intégralité de la séance d'information technique, et ce, afin de ne pas révéler les stratégies policières.

La préparation

La séance d'information technique vient tout juste de se conclure. Les agents discutent entre eux avant de se diriger tranquillement hors de la salle où ils étaient réunis pour discuter stratégie.

Dans le stationnement extérieur, les agents préparent leurs véhicules en prévision de l’intervention.

L’objectif en ce vendredi soir : mettre un frein aux courses de rue dans le quartier industriel de Gatineau, qui ont été rapportées notamment par des membres du public, mais aussi par des policiers-patrouilleurs.

La situation dans le quartier industriel était devenue telle qu’une prise d’action devenait essentielle , souligne l’agente Andrée East, relationniste au SPVG .

L'agente Andrée East en pleine action, lors de l'opération policière planifiée contre les courses de rue. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

On parle de véhicules qui venaient courser, de véhicules qui faisaient des révolutions de moteurs. C’est bruyant, c’est dérangeant pour le voisinage, en plus d’être dangereux , explique-t-elle.

Pour l’occasion, plusieurs ressources sont mobilisées par le corps policier afin de lancer un message clair à savoir qu’on ne va pas tolérer ce type de rassemblement et ce type d’événement à Gatineau , poursuit l’agente East.

Pendant ce temps, au poste de commandement…

L’agente Andrée East amène l’équipe de Radio-Canada à un petit autobus qui fait office de poste de commandement pour l’opération policière. C’est à partir de ce véhicule motorisé que les actions sur le terrain seront coordonnées.

C'est à partir de ce petit autobus transformé en poste de commandement que les policiers ont dirigé l'opération policière visant un groupe d'individus qui fait des courses de rue dans le secteur de l'aéroport de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

À l’intérieur du véhicule au décor très minimaliste, des policiers y installent du matériel informatique sur la longue planche de bois qui leur servira de bureau toute la soirée.

À l’extérieur, un autre policier profite des dernières lueurs du soleil avant la tombée de la nuit pour préparer la pièce d’équipement essentielle à cette opération : le drone.

Les courses de rue sous haute surveillance grâce au drone Cette surveillance aérienne effectuée par le drone joue un rôle essentiel dans cette opération policière. Il permet au SPVG de prendre connaissance des courses de rue qui peuvent survenir sur le territoire gatinois à distance et de façon sécuritaire.

Grâce au drone, les policiers de Gatineau peuvent détecter et surveiller de manière sécuritaire la présence de courses de rue. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Une fois le soleil couché, l’heure de la mission a sonné.

Au poste de commandement, trois policiers observent attentivement leurs écrans.

Tout le monde est aux aguets. Les échanges sont brefs et le nombre de mots prononcés est minime. Le bruit des doigts qui tapent furtivement sur un clavier et le son des communications de la radio, eux, sont omniprésents.

La stratégie prend forme et les impondérables sont pris en considération. Un policier réfléchit, un micro à la main, à la prochaine étape. Les mots sont pesés; les stratégies, calculées.

Le SPVG dit avoir eu des agents présents tout au long de l’intervention sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Procédons d’une telle façon, dit-il à son collègue sur le terrain, en lui précisant qu’il sera possible de s’ajuster en cours de route.

Le silence du début laisse place à une ambiance plus rythmée. Les communications entre le terrain et le poste de commandement se font plus fréquentes. Il semble y avoir un peu plus d’action dans le secteur de l’aéroport.

L'énergie dégagée par le mouvement sur le terrain est palpable jusqu’à l’intérieur du poste de commandement. On apporte la touche finale.

On vérifie les positions sur le terrain et finalement, c’est l’heure.

Une centaine de véhicules a été interceptée lors de l'intervention policière dans le secteur de l'aéroport de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Le déploiement

Au coin des boulevards Industriel et de l’Aéroport, des dizaines de voitures de police bloquent la voie, la scène illuminée par les gyrophares rouge et bleu qui clignotent.

Le bruit quasi assourdissant des moteurs de voitures qui grondent écrase tous les autres sons ambiants nocturnes dans ce quartier industriel du secteur de Gatineau.

Les policiers sur place remettent 36 constats d’infraction pour diverses raisons, notamment pour course de rue, pour véhicule modifié, ou pour avoir utilisé un téléphone cellulaire au volant.

Les policiers ont remis 36 constats d'infraction lors de l'opération policière planifiée, vendredi soir, visant les courses de rue dans le secteur de l'aéroport de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Deux véhicules sont saisis par les forces de l’ordre. L’un d’entre eux est saisi pour avoir été utilisé dans le cadre d’une course de rue.

Le SPVG dit avoir maintenu une présence jusqu’à la toute fin de l’intervention, afin de filtrer les véhicules. Les personnes présentes ont quitté la scène dans le calme, a indiqué le SPVG le lendemain.

Avec les informations de Rebecca Kwan, Olivier Daoust, Olivier Plante et Vincent Gosselin