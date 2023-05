La Colombie-Britannique étend sa taxe sur les maisons vides pour encourager la location

Dans une déclaration, le ministère provincial des Finances indique que la taxe sur la spéculation immobilière et les logements vacants sera aussi en vigueur à North Cowichan, Duncan, Ladysmith, Lake Cowichan, Lions Bay et Squamish à compter de l’an prochain.

Les propriétaires des régions touchées devront ainsi déclarer l’usage de leur propriété en 2023. L’omission de déclarer l’usage d’une propriété peut conduire à l’imposition d’une pénalité équivalant à un minimum de 0,5 % et à un maximum de 2 % de la valeur totale de la propriété, en fonction de la citoyenneté du propriétaire.

Depuis son adoption, la mesure couvrait la majeure partie du Grand Vancouver et du Grand Victoria, les districts régionaux de Mission et de Lantzville, ainsi que les villes d’Abbotsford, Chilliwack, Kelowna, West Kelowna et Nanaimo.

Plus de 313 M$ amassés depuis 2018

Selon le gouvernement, la taxe sur la spéculation et les propriétés vacantes a permis au gouvernement d’amasser plus de 313 millions de dollars et de les redistribuer aux autorités locales.

Selon la ministre provinciale des Finances, Katrine Conroy, en agrandissant le territoire visé par la taxe, la province veut s’assurer que le plus de propriétés possible sont habitées.

Les résidents de la province espèrent que les maisons soient utilisées à des fins de résidence, pas comme un investissement pour les spéculateurs , explique-t-elle.

Le ministère affirme que la mesure a déjà permis de remettre quelque 20 000 copropriétés inoccupées sur le marché dans le Grand Vancouver.