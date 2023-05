Les distributeurs à pizzas de Trois-Rivières, à l’assaut du Québec… et du monde

Les distributeurs de l'entreprise trifluvienne Minute Pizza poussent un peu partout à Trois-Rivières, souvent juste à côté des dépanneurs. Camionneurs, travailleurs de la santé et bien d’autres n'hésitent pas à s’y arrêter lorsqu’ils ont un petit creux.

Maintenant, le concept s’étant peu à peu à l’ensemble du Québec, et même au-delà, raconte son président et copropriétaire, Sébastien Manseau. Ça va vite. On a des demandes autant aux Îles de la Madeleine qu’en France.

« D’ici la fin juillet, on va être rendu à 100 machines installées. » — Une citation de Sébastien Manseau, président et copropriétaire de Minute Pizza

L’entreprise a connu ses balbutiements alors que les propriétaires s’ennuyaient un peu pendant la pandémie. Ceux-ci se cherchaient un nouveau défi.

Maintenant, l’entreprise familiale a bien évolué. Elle compte aujourd’hui une vingtaine d’employés. Tous les jours, il y a au-dessus de 700 pizzas qui se font à l’usine [de Trois-Rivières].

Après la pizza?

L’équipe poursuit le développement et espère vendre de nouveaux produits dans ses machines très bientôt. Des essais ont déjà eu lieu avec des sous-marins et des déjeuners, mais pour l’instant ces tests ne se sont pas avérés concluants.

Cependant, ce n’est pas le cas du pizzaghetti, un repas constitué à moitié de pizza et de spaghetti. Le plat sera graduellement intégré dans le réseau puisqu’il se distribue bien dans les machines.

M. Manseau l’avoue, ce n’est pas son entreprise qui a inventé la machine. Elle existe en Europe et en Asie depuis des années. Cependant, son équipe a le mérite de l’avoir adapté pour y intégrer des produits québécois.

Le copropriétaire dit travailler sur une machine purement québécoise. De cette façon, l’entreprise serait moins limitée dans ses idées. On est en train de développer une machine qui va frapper très très fort , promet-il.

D’après une entrevue réalisée à l’émission En direct