Un premier marché public se tient à Rémigny

Pour le premier jour de la saison, la population pourra découvrir les produits de six exposants.

L'événement a lieu en même temps que la fête du village.

Ce marché se tiendra une fois par mois jusqu'au mois d’octobre, explique la présidente de la fabrique.

Jocelyne Laforge espère attirer l'attention sur sa localité. C'est pour essayer de revitaliser notre village, dit-elle. On a beaucoup de visiteurs qui passent à Rémigny l'été et puis on s'est dit qu'on pourrait peut-être en attirer un petit peu plus avec un marché.

C'est certain qu'il faut convaincre le monde que ça pourrait marcher. C'est sûr on n'a pas de garantie nulle part, mais moi, je crois que si on a une occasion pour le partir qui est bonne, il faut prendre tous les avantages. Et puisqu'on a la fête de Rémigny quitourne en même temps, on est sûr qu'il va avoir au moins du monde à Rémigny cette journée-là , précise celle qui est derrière le projet.

Elle ajoute qu'à la fin de cette saison, les organisateurs vont décider si ce marché va se tenir l'année prochaine.