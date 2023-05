Le manque de logements pourrait miner la rentrée dans les cégeps nord-côtiers

Cette année, 370 étudiants nord-côtiers s'apprêtent à terminer leurs études aux cégeps de Sept-Îles et de Baie-Comeau.

Les collèges nord-côtiers comptent en grande partie sur le recrutement international pour maintenir et augmenter le nombre d'étudiants. On accueille entre 50 et 80 étudiants de l’étranger par année et ça se passe vraiment bien, mais c’est certain que ça apporte des défis , affirme la directrice du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier.

Elle et la directrice des études du Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt, s’entendent pour affirmer que l'année scolaire 2022-2023 s'est bien déroulée, mais le manque de logements inquiète de plus en plus les responsables des cégeps de la région.

Pour sa part, Marie-Ève Vaillancourt craint que cette problématique freine le recrutement d'étudiants, mais aussi du personnel.

La directrice des études au Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

À la rentrée, au retour du temps des Fêtes, on a eu chaud. On avait trois étudiants pour lesquels on avait de la difficulté à trouver un logement, mais ça a fini par bien se régler et notre monde était bien bien installé , raconte Mme Vaillancourt. Malgré ça, on arrive à une limite en ce moment et ça va être un problème si on ne trouve pas de solution durable.

La directrice du Cégep de Baie-Comeau fait le même constat et s'inquiète des conséquences sur le long terme. Elle ajoute que le problème dépasse les murs de l’établissement scolaire.

À Baie-Comeau, le taux d'inoccupation des logements est à 0,5 %. On ne se cachera pas qu'on a besoin de nouvelles constructions, mais le problème c'est aussi tous les entrepreneurs qui essaient d'embaucher puis qui n'ont pas de place pour loger leurs travailleurs , rappelle Manon Couturier.

La directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Toutefois, elle précise que leur situation résonne dans le cœur des citoyens de Baie-Comeau. On sent que la communauté veut supporter le cégep, car nos appels à l'aide ont été entendus, on a des gens qui nous ont offert de l’aide , souligne-t-elle.

Du côté du Cégep de Sept-Îles, les examens se sont terminés cette semaine. Il reste toutefois encore une semaine aux étudiants du Cégep de Baie-Comeau avant la fin de l'année scolaire.