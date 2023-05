Rassemblement de Hells Angels en Beauce

La nouvelle, d'abord rapportée par le Journal de Montréal, a été confirmée par Radio-Canada.

Les motards ont commencé à se réunir sur le terrain d'une résidence située sur le 2e rang, vendredi après-midi.

On ignore le nombre exact de motards criminalisés ou de sympathisants qui pourraient se réunir sur place.

Des sympathisants et membres en règle des Hells Angels étaient visibles samedi matin.

La Sûreté du Québec indique que l'évènement se déroule sous surveillance policière.

Fondé en 1988, le chapitre de Québec est l'une des cinq sections des Hells Angels dans la province, les autres sont situées à Montréal, Longueuil, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Frampton est depuis 2018 le repaire des Dark Soul's, un club-école des Hells Angels.

Malgré des rassemblements de motards criminalisés à la résidence du 2e rang au fil des années, les résidents de la municipalité de 1300 habitants semblent peu incommodés par la présence des Hells Angels.

C'est des citoyens qui sont ici a l'année. note le maire de Frampton, Jean Audet.

« Moi tant et aussi longtemps qu'ils paient leurs taxes et qu'ils dérangent pas, on a pas de problèmes avec ca. »