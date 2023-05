Des agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick ont récemment saisi plus de 38 000 cigarettes de contrebande dans la région de Campbellton, dans le nord de la province.

Entre le 16 et le 18 mai, une femme âgée de 70 ans, un homme âgé de 35 ans, un homme âgé de 51 ans et une femme âgée de 57 ans, provenant des régions Chaleur, de la Péninsule acadienne, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du N.-B., ont été accusés. Ils comparaîtront à une date ultérieure. L’enquête se poursuit.

Le tabac saisi a une valeur en impôt provincial de 9709 $ et une valeur en taxe d’accise fédérale de 6023 $.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique invite la population à signaler les activités de contrebande de tabac, ainsi que toute autre activité illicite, aux autorités policières.

Il est possible de transmettre des renseignements en communiquant par téléphone avec le ministère au 1-877-826-2122. Il est également possible de faire un signalement anonyme auprès d’Échec au crime en composant le 1-800-222-TIPS (8477), en téléchargeant l’application mobile sécurisée P3 Tips ou en se rendant en ligne  (Nouvelle fenêtre) .