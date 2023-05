La fondation est en place, les murs sont en train de monter et la construction de la faculté de médecine de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI) est officiellement en cours.

Elle devrait ouvrir ses portes à l’été 2025, a déclaré le président par intérim de l’université, Greg Keefe.

Vingt étudiants de l’île seront acceptés cette première année et chaque année par la suite.

Compte tenu de l’échéancier, cela signifie qu’il faudra près d’une décennie avant que les étudiants deviennent des médecins de famille qualifiés. Mais M. Keefe dit espérer que l’école attire de nouveaux médecins dans la province.

Nous pensons qu’il s’agit en fait d’une excellente occasion de recrutement pour pourvoir des postes que la province a actuellement de la difficulté à pourvoir , a-t-il indiqué.

« Nous savons qu’un certain nombre de médecins ont indiqué qu’ils aimeraient venir travailler à l’Île-du-Prince-Édouard s’il y a un programme médical dans lequel ils peuvent travailler. » — Une citation de Greg Keefe, président par intérim de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Des investissements considérables

Le budget provincial déposé récemment a réservé 22 millions $ pour la faculté de médecine.

Le coût prévu pour l’infrastructure et l’équipement est de 91 millions $ et la province investit environ 62 millions $, selon M. Keefe.

Les médecins aiment la variété dans leur travail. Donc, s’ils consacrent, disons, 10 % de leur temps à former des étudiants, cela leur donne une meilleure qualité de vie pour leur carrière , a déclaré M. Keefe, ajoutant qu’ils ont déjà commencé les entrevues pour choisir le doyen de la faculté de médecine.

Des préoccupations

Santé Î.-P.-É. et la Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard se disent préoccupées par le fait que les professionnels de la santé doivent faire leur travail et travailler en plus avec les étudiants.

Des ouvriers s'affairent à la fondation de la nouvelle faculté de médecine èa l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, èa Charlottetown. Photo : Laura Meader/CBC

Les investissements dans les projets sont importants, a déclaré la Dre Krista Cassell, présidente de la Société, dans un courriel. Mais elle a ajouté qu’elle aimerait aussi voir les conditions de travail s’améliorer pour les professionnels de la santé existants.

Nous reconnaissons qu’il est crucial de trouver un équilibre entre soutenir les projets et répondre aux besoins immédiats de notre système de santé , a-t-elle expliqué.

En cette période de bouleversements dans les soins de santé, nous nous intéressons particulièrement aux investissements qui soutiennent notre système actuel, nos médecins et d’autres travailleurs de la santé de première ligne aujourd’hui.

Des étudiants emballés

Pendant ce temps, certains étudiants de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard se disent emballés par la nouvelle école de médecine.

Nous pensons que c’est une bonne idée , croit Noah Mannholland, avec l’Association étudiante de l’ UPEI . Nous sommes heureux que les étudiants aient la chance de poursuivre des études pour devenir médecins à la maison sans avoir besoin de partir.