Les festivals d’été de Toronto ressentent la hausse des coûts des services

Les responsables du Carnaval caribéen de Toronto, du Festival of South Asia et de A Taste of the Danforth disent tous ressentir les effets de la hausse des prix des assurances, des fournitures et de la programmation. Ils soulignent par ailleurs que le coût des services de police pour les grands événements a grimpé en flèche en raison d'une augmentation de 14 % du taux de rémunération horaire des agents.

Mischka Crichton, PDG du comité de gestion du Carnaval caribéen de Toronto, assure que la ville peut toujours s'attendre à la magnificence du grand défilé qui commencera début août. Elle ajoute cependant que les organisateurs seront obligés de considérer différemment certaines choses sur l'allocation des fonds.

Des choses comme la sécurité et les agents de service rémunérés sont essentielles et super importantes pour le déroulement sûr et sécurisé de nos événements. Ce sont vraiment des domaines sur lesquels nous ne pouvons pas lésiner, mais nous ressentons les augmentations à tous les niveaux , regrette Mme Crichton.

Le défilé du carnaval caribéen de Toronto Caribana attire les foules à Toronto. Photo : La Presse canadienne / COLE BURSTON

Même son de cloche du côté de Tasneem Bandukwala, directrice générale du Gerrard India Bazaar BIA et du Festival of South Asia. Elle déplore que tous les coûts ont augmenté, y compris les agents de service rémunérés, les assurances, les toilettes portables, la sécurité, les installations médicales et les spectacles culturels.

Mme Bandukwala espère plus de financement gouvernemental pour le festival prévu les 29 et 30 juillet. Chaque année, nous essayons d'apporter de nouvelles choses au festival pour que les gens découvrent la culture sud-asiatique, mais aussi pour attirer un public plus large. Nous avons des idées brillantes, mais il est tellement difficile de penser comment nous allons le faire en réalité , confie-t-elle.

Des événements comme le Festival of South Asia jouent un rôle très important dans les relations humaines et le rapprochement des communautés , ajoute-t-elle.

Pour sa part, Mary Fragedakis, la directrice générale de GreekTown on the Danforth BIA, qui organise A Taste of the Danforth du 11 au 13 août, affirme que les coûts de production et de programmation ont augmenté de 30 à 50 %.

Une foule lors du festival de rue A Taste of the Danforth en 2019. Photo : (CBC News)

Selon l’Association des policiers de Toronto (TPA), qui négocie un taux de service rémunéré pour ses membres, près de 40 % des fonctions rémunérées n'ont pas été remplies en 2022, ce qui signifie que des événements n’ont pas eu le nombre requis d'agents. La TPA n'indique pas pourquoi ces places n'ont pas été remplies.

Le président de la TPA , Jon Reid, explique que l'association avait convenu avec le service de police de Toronto et la commission des services policiers de Toronto d'augmenter les taux de service payés à 90 $ l'heure à titre d'incitation en 2023.

Ces membres sont chargés d'assurer la sécurité d'un événement, d'un chantier et du public. Le nombre d'agents de service rémunérés est déterminé en fonction des risques et vise à allouer le nombre approprié d'agents pour assurer la sécurité de la taille et de la portée de la demande , souligne M. Reid.

Dans de nombreux cas, la présence d'agents de service rémunérés est mandatée par la ville de Toronto, et [...] les événements culturels ne peuvent pas aller de l'avant sans agents de service rémunérés.

De son côté, Kathy Motton, responsable principale des communications chez Destination Toronto, souligne que la meilleure façon de s'assurer de la pérennité des divertissements estivaux dans la ville est de montrer son soutien à ces grands évènements.

Les événements culturels, les festivals gastronomiques, les festivals de musique attirent tous les visiteurs. Ils soutiennent le dynamisme de la ville. Ils sont vraiment cruciaux pour la reprise de l'économie , poursuit-elle.

Ces événements font partie intégrante du dynamisme et de l'inclusivité qui sont si essentiels à Toronto , ajoute Mme Motton qui précise que ces divertissements reflètent l’identité de la Ville et la raison pour laquelle les visiteurs viennent ici.

Avec les informations de CBC