Après 15 ans de mobilisation citoyenne et bénévole, le collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs devient un organisme à but non lucratif (OBNL).

Les objectifs du nouvel OBNL restent les mêmes et la mission première du collectif ne change pas.

On veut continuer le travail pour rendre le plus accessible possible les services [de sages-femmes], d’accompagner le plein déploiement de ces services-là et, pour nous, ça passe par l’établissement d’un lieu de naissance , précise la porte-parole Caroline Hamelin.

Cette incorporation en tant qu’ OBNL facilitera également la gestion de l'organisme selon la porte-parole.

Après [15 ans], on se rend compte que d’avoir une structure administrative un peu plus organisée avec des mandats qui se renouvelleront aux deux ans, ça va nous permettre de consolider notre structure et d’assurer une continuité de notre organisation dans le futur , explique Mme Hamelin.

Cette incorporation les aidera également en ce qui concerne le financement, indique-t-elle.

Ça ouvre aussi des possibilités pour accéder à certaines aides financières et pour poser certaines actions administratives […]. Il y a plusieurs partenariats qui sont possibles et qui sont sur la table en ce moment et on ne cachera pas que ça nous donne une certaine crédibilité auprès des bailleurs de fonds qui pourraient nous soutenir , explique Caroline Hamelin.

« On essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour la suite des choses, parce qu’on ne sait pas exactement quelles formes pourraient prendre nos actions dans les prochaines années. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole d’Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs

L’incorporation d’ OBNL contraint Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs à tenir un conseil d’administration. Sept postes administratifs ont donc été créés et ils ont tous été pourvus à l’assemblée de fondation qui s’est tenue mardi dernier.

Il y a parmi ces personnes-là des femmes qui militent depuis 15 ans pour les services de sages-femmes et aussi de jeunes mamans, comme moi, qui ont bénéficié de ces services-là. Donc c’est un bel équilibre entre les personnes qui ont l’historique du dossier et d’autres femmes qui sont prêtes à prendre la relève pour la continuité de cette mobilisation-là , précise Mme Hamelin.

La première rencontre du CA aura lieu mercredi prochain alors que les mandats et rôles des sept administratifs seront officiellement déterminés.

Un contact avec Québec

Caroline Hamelin a pu s’entretenir jeudi avec l’attaché politique du ministre de la Santé, Christian Dubé, une rencontre espérée depuis plusieurs mois.

Cette rencontre était coordonnée par l’organisme provincial Mouvement pour l’autonomie dans la maternité.

Mme Hamelin était accompagnée de porte-parole d’autres organisations régionales similaires n’ayant pas accès au plein déploiement des services de sages-femmes et qui proviennent de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

La question de l’implantation de lieux de naissance alternatifs destinés aux femmes qui ne peuvent donner naissance à leur enfant à la maison ou qui ne souhaitent pas le faire en milieu hospitalier était le principal sujet de cette rencontre.

On voulait partager nos démarches régionales, les embûches auxquelles on a fait face et aussi avoir des précisions au niveau du cadre de référence pour développer ces services-là. C'est assez flou, donc on a demandé des balises plus claires , précise Caroline Hamelin. On avait aussi des questions évidemment sur comment le ministère [de la Santé] prévoit financer ces infrastructures-là.

Mme Hamelin explique également avoir remarqué, lors de sa préparation avec les autres régions avant cette rencontre, un déséquilibre entre les régions quant à la vitesse de traitement de différents dossiers.

« On voulait rappeler que le ministère s’est engagé à ce que toutes les régions du Québec aient accès à des services de sages-femmes en plus de réitérer que le besoin est encore criant dans les régions, que la demande est là, mais que les services ne le sont toujours pas. » — Une citation de Caroline Hamelin

Mme Hamelin dit avoir senti être écoutée lors de cette rencontre. On espère juste qu’éventuellement, quand on va avoir quelque chose de concret à proposer, le terrain aura été préparé , ajoute-t-elle.

Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs a prolongé le mandat de son chargé de projet, Louis Maltais, jusqu’à l’automne. Son mandat est d’évaluer les scénarios potentiels pour qu’un projet de lieu de naissance alternatif voit le jour sur le territoire.

D’ici l’automne M. Maltais doit compléter un montage financier précis et des possibilités de partenariats qui pourraient être proposés pour qu’un tel projet se réalise.