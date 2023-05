Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean : un nouveau chef à dénicher d’ici 2025

L'Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean devra trouver un remplaçant à son chef d'orchestre et directeur musical d'ici 2025. Jean-Michel Malouf devient le nouveau chef de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke (OSS).

L'annonce a été faite vendredi au théâtre Granada de Sherbrooke. Jean-Michel Malouf dirige l'Orchestre du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis mai 2016, alors qu’il avait pris la relève de Jacques Clément. Il avait signé une prolongation de contrat de trois ans en mai 2022.

Il prendra les rênes de l' OSS à partir de la saison 2023-2024. Il dirigera donc les deux orchestres le temps d'honorer son contrat, assure le président du conseil d'administration de l'orchestre symphonique régional, Bernard Simard.

Ce sur quoi on s'est entendu avec M. Malouf, c'est que M. Malouf est encore en contrat avec nous pour les deux prochaines saisons, 23-24 et 24-25. Donc, il va finaliser ces deux saisons-là et il nous a proposé de nous aider à faire le choix du prochain chef d'orchestre directeur artistique pour l'Orchestre du Saguenay–Lac-Saint-Jean comme M. Clément avait fait à son départ , a précisé M. Simard.

Le départ de Jean-Michel Malouf s'ajoute à celui de la directrice générale Christine Boily au début de l’année et à ceux des fondateurs du quatuor de l'orchestre, David Ellis et Nathalie Camus.

Avec Julie Larouche