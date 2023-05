Écoles vétustes : le CSS du Lac-Saint-Jean se dit préoccupé de leur état

Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSSLSJ) se dit « soucieux » de l’état de ses écoles. Radio-Canada révélait en début de semaine que plus d’un établissement sur deux est en mauvais état ou en très mauvais état sur son territoire.

Nous sommes en constante vigie et sommes soucieux de l’état de nos infrastructures pour offrir aux élèves et aux membres de notre personnel un environnement sécuritaire et agréable , a indiqué le directeur général du CSSLSJ , Marc-Pascal Harvey, dans un courriel envoyé à Radio-Canada, vendredi.

Nous appliquons rigoureusement un protocole établi par le ministère de l'Éducation pour l’inspection des bâtiments, la détermination des travaux à effectuer, leur évaluation et leur priorisation. Chaque année, nous réévaluons notre planification des travaux à faire pour les cinq années suivantes , a-t-il poursuivi.

La priorisation des travaux repose sur la santé et la sécurité, l’intégrité du bâtiment, la qualité des services, le confort et l’esthétique, ajoute le directeur.

Le 19 mai dernier, Radio-Canada révélait que 42 % des écoles primaires et secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient en mauvais état ou en très mauvais état. De son côté, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a par la suite assuré qu’il était en voie de rénover toutes les écoles qui ne rencontrent pas les critères de qualité du MEQ d’ici dix ans.

Le directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean, Marc-Pascal Harvey Photo : Radio-Canada

Sommes investies

Le centre de service scolaire estime que pour l’année scolaire 2023-2024, une somme de près de 17 millions de dollars devrait lui être versée. Il assure que depuis quatre ans, les enveloppes dont il bénéficie pour la rénovation et le maintien de ses bâtiments sont plus importantes.

Au cours des dernières années, le CSSLSJ a ainsi réalisé plusieurs travaux. Toitures, portes et fenêtres, systèmes de chauffage et de ventilation, blocs sanitaires ont été remplacés ou remis en état dans de nombreux établissements, dont certains ont été modifiés pour être conformes aux normes actuelles.

Le CSSLSJ spécifie qu’à l’École Albert-Naud, située à Alma, et qu’à l’École du Bon Conseil, établie quant à elle à Hébertville-Station, des rénovations et l’ajout de gymnases lui ont valu une nouvelle cote A.

Dans le même courriel, Marc-Pascal Harvey soutient que certaines écoles sur son territoire ont de mauvaises notes parce qu’elles doivent asphalter la cour, un stationnement ou un débarcadère.

Néanmoins, la moyenne d’âge des bâtiments est de 60 ans et les besoins demeurent toutefois grands. Certains de nos bâtiments doivent faire l’objet de travaux majeurs , note Marc-Pascal Harvey.

Il cite en exemple l’École Saint-Joseph, qui accueille des enfants d’Hébertville, dont une partie du bâtiment serait dans un état de désuétude important . Une demande de reconstruction partielle aurait été déposée au ministère de l'Éducation du Québec.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec 58 % de ses lieux d’enseignement ayant une cote de D ou de E, le CSSLSJ est à la tête du palmarès des infrastructures les plus dégradées dans la région.

À l’échelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est près de 42 % des écoles primaires et secondaires qui obtiennent pareilles notes. Ces dernières ont un niveau élevé ou très élevé de dégradation et de défectuosité et nécessitent des travaux importants, parfois urgents.

La proportion régionale demeure tout de même moins élevée que pour l’ensemble de la province, alors que le taux rapporté au printemps atteignait 61 % au printemps.

Avec les informations de Myriam Gauthier