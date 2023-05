Les Britanno-Colombiens ne mangent pas tous sainement

Avec les cinq régies de la santé provinciales et le ministère de la Santé, le BCCDC a évalué 61 produits de 245 épiceries pour mesurer combien coûte une alimentation saine et équilibrée pour les particuliers et les familles de la province. Le coût mensuel moyen de 1263 $ pour une alimentation nutritive a été calculé entre mai et juin 2022.

Le montant peut grimper jusqu’à 1366 $ par mois pour les résidents de l’île de Vancouver ou fluctuer autour de 1193 $ pour ceux desservis par la régie de la santé Fraser, peut-on lire dans le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) du Centre de contrôle des maladies.

D'après le professeur à l'école de Sciences infirmières de l'Université de Victoria, Damien Contandriopoulos, le rapport donne une image d’un prix qui n’est pas réaliste , car selon lui, ce montant est plus élevé dans les faits.

Se nourrir sainement, de façon équilibrée à moins de 4 $ par repas en ce moment en Colombie-Britannique, cela demande une très grande attention , affirme-t-il. Dans une conjoncture inflationniste, les Britanno-Colombiens doivent quasiment tout analyser : ce qu'on mange, où l’on mange, comment on fait ses courses, etc.

Une personne en situation d’insécurité alimentaire accrue peut perdre jusqu’à 15 ans d’espérance de vie Photo : iStock / sergeyryzhov

Insécurité et inégalité alimentaires

Le Centre de contrôle des maladies indique également que 4 % des Britanno-Colombiens sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Cela signifie qu’ils sautent des repas, réduisent leur consommation ou ne mangent pas pendant une journée, voire plus .

Et 15 % de la population, soit 732 000 personnes, ont carrément du mal à mettre de la nourriture sur leur table.

Le Dr Geoff McKee, directeur médical de la population et de la santé publique au BCCDC , juge que l'insécurité alimentaire est un problème de santé publique important . Il ajoute que le prix de la nourriture ne touche pas tout le monde de la même manière et la cause profonde de l'insécurité alimentaire des ménages est la faiblesse des revenus .

Par contre, Damien Contandriopoulos estime que le rapport ne tire pas suffisamment la sonnette d’alarme sur la notion d'inégalité alimentaire.

« On habite dans une province ou certains ont tellement et d'autres n'ont pas assez. » — Une citation de Damien Contandriopoulos, professeur à l'UVIC

Des conséquences dramatiques sur la santé

Le rapport fait par ailleurs la corrélation entre l’insécurité alimentaire et le coût financier de l’insécurité alimentaire sur le système de santé.

Las de cette logique typique de la santé publique , le professeur de l' UVIC rappelle qu’en santé publique, on souligne toujours ce que les inégalités coûtent au système de santé . Ce qui lui reste en travers de la gorge est plutôt le fait que des gens ne mangent pas à leur faim dans une province aussi riche .

Car, il avance que les répercussions sur la santé sont dramatiques .

« Au niveau immédiat, les gens vont se sentir faibles, mal, etc. Et à l'échelle globale, il existe un écart de plusieurs années dans l'espérance de vie entre les gens les plus riches et les plus pauvres. » — Une citation de Damien Contandriopoulos, professeur à UVIC

Le professeur précise qu’une personne en situation d’insécurité alimentaire accrue peut perdre jusqu’à 15 ans d’espérance de vie. Il ajoute que les personnes qui sont les plus susceptibles d’être touchées par l’insécurité alimentaire sont les jeunes enfants, les Autochtones, les immigrants récents, soit tous ceux qui sont laissés pour compte dans nos sociétés .

Comment sortir de l'insécurité alimentaire?

Le professeur déplore que le rapport du BCCDC ne donne pas de pistes de solutions pour alléger les dépenses des Britanno-Colombiens. Damien Contandriopoulos propose que le gouvernement mette en place des politiques de redistribution, des filets sociaux qui marchent et prennent plus d'argent dans les poches des nantis pour s'acheter une société plus équitable .