La politique 713 doit respecter les droits des parents, dit Higgs dans une lettre ouverte

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick appelle au calme, alors que son gouvernement entreprend une révision controversée et contestée d’une politique destinée à protéger les jeunes LGBTQ+ qui fréquentent les écoles publiques de la province.

Une lettre ouverte signée par Blaine Higgs a été publiée vendredi après-midi sur le site Internet du quotidien Telegraph-Journal. Sa lettre en anglais s’intitule Policy 713 is important, so let's talk , soit La politique 713 est importante, parlons-en . Une version française devait suivre plus tard dans la soirée, selon un porte-parole du gouvernement.

Je veux être clair avec tous les Nouveau-Brunswickois que nous n'allons pas éliminer, et n'avons jamais envisagé d'éliminer cette politique. Nous révisons trois sections de la politique qui causent de la confusion et des malentendus , écrit Blaine Higgs d’entrée de jeu.

La politique 713  (Nouvelle fenêtre) établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+ dans la province. Elle a été mise en place par le gouvernement actuel en 2020.

Trois sujets réexaminés par la province

Le premier ministre progressiste-conservateur explique vendredi que trois sections de la politique lui posent problème et font l’objet d’une révision.

La première section concerne les enfants de moins de 16 ans qui changent leur nom que leurs parents ne le sachent ou n'y consentent , écrit Blaine Higgs. En réalité, les moins de 16 ans doivent avoir l’autorisation de leurs parents pour changer légalement leur nom au Nouveau-Brunswick, et la politique 713 n’y change rien.

La politique stipule toutefois que si un élève veut utiliser un autre nom ou pronom à cause de son identité de genre, l’école ne peut pas le dénoncer à ses parents contre son gré.

Cela rend les parents confus , soutient Blaine Higgs.

Blaine Higgs plus tôt ce mois-ci en mêlée de presse à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

S’il semble préoccupé par le fait qu’ un enfant du primaire peut choisir un nom différent et que l'école doit cacher le fait que l'enfant utilise un nom ou un pronom différent , M. Higgs affirme plus loin dans sa lettre que la confidentialité sera respectée, sans réconcilier ces deux positions.

Un étudiant aura toujours le pouvoir de parler confidentiellement à un enseignant et obtenir l'aide professionnelle dont il a besoin pendant qu'il traverse de grands enjeux, comme faire un coming out en tant que gai, lesbienne ou transgenre , déclare le premier ministre.

Et si un enfant fait face à un risque d'abus à la maison à cause de son identité sexuelle, des professionnels bien formés feront une évaluation et se tourneront vers les services de protection de l'enfance.

Une autre section de la politique qui est révisée, explique M. Higgs, est l'impact que la participation des jeunes personnes trans dans les sports a sur les équipes féminines et les programmes de bourses .

Il y a un véritable problème au niveau des sports , avait déclaré M. Higgs à Fredericton vendredi de la semaine dernière. Or, l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick ( ASINB ) a confirmé à Radio-Canada n’avoir jamais reçu de plainte au sujet d’athlètes transgenres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des toilettes neutres à la bibliothèque de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, en 2018. Photo : Julien Lecacheur

Enfin, le choix des toilettes que les élèves choisissent d’utiliser à l’école est le troisième et dernier point faisant l’objet d’une révision, écrit M. Higgs, sans ajouter quoi que ce soit d’autre à ce sujet.

La politique 713 ne sera pas abolie, dit Blaine Higgs

Tout au long de sa lettre ouverte, le premier ministre revient sur sa préoccupation au sujet des droits des parents, ce qu’il a évoqué déjà depuis que la nouvelle de la révision de la politique a été ébruitée.

Protéger les droits de la personne n'est pas négociable pour notre gouvernement, et nous respectons et acceptons les différences que nous voyons chez les étudiants , écrit Blaine Higgs. Nous devons trouver une façon de faire cela tout en respectant le rôle que jouent les parents.

Blaine Higgs soutient que la politique 713 est là pour rester, et affirme même qu’elle sera renforcée parce qu'elle sera encore plus soutenue par des parents qui bénificieront de la clarté apportée à certaines sections vagues ou causant de la confusion.