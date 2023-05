Premier match présaison pour les Roughriders de la Saskatchewan samedi

Pour l'entraîneur-chef de l’équipe saskatchewanaise, Craig Dickenson, les matchs présaison offriront aux joueurs l’occasion de consolider leur position au sein du groupe en démontrant leurs compétences et leur valeur.

Nous essayons de trouver des joueurs sur lesquels nous pouvons compter , explique M. Dickenson. Il y a deux évaluations à faire lors de ces matchs préparatoires. D'un point de vue athlétique, ils peuvent être compétitifs et d'un autre côté, on peut leur faire confiance .

D’ailleurs, Craig Dickenson a révélé que le quart-arrière Jake Dolegala sera le joueur désigné pour débuter le match.

Néanmoins, les deux autres quarts-arrière, Mason Fine et Shea Patterson, auront également l'occasion de participer au match.

Ces trois joueurs sont en compétition pour le rôle de quart-arrière de réserve derrière Trevor Harris, qui ne sera pas en uniforme samedi.

Une vague de détermination

Le demi défensif des Roughriders, Nelson Lokombo, se dit déterminé notamment après des semaines de préparation intensive au camp d'entraînement qui a pris fin vendredi.

Nelson Lokombo fait part de sa confiance envers les membres de l'unité défensive de l'équipe pour la saison en cours.

On a beaucoup d'athlétisme. On a beaucoup de joueurs qui sont rapides et forts et ils sont en forme. C’est une bonne collection individuelle , précise l'athlète. On va voir ce qu’il va arriver. Je suis prêt pour le challenge .

Quant au nouveau porteur de ballon de l’équipe, Thomas Bertrand-Hudon, il exprime son enthousiasme à l'idée de disputer son premier match présaison avec tout l'engagement requis.

J’ai vraiment hâte en fait. Pouvoir mettre les pads et aller se pogner pour de vrai à la place de se retenir contre d’autres membres de l'équipe , précise Thomas Bertrand-Hudon.

« C’est nous contre toute la ligue au complet. [...] C’est ça que j’ai envie de montrer pour les Roughriders, montrer qu’on peut gagner et éventuellement battre chaque équipe qu’on joue contre. » — Une citation de Thomas Bertrand-Hudon, porteur de ballon des Roughriders de la Saskatchewan

Le sentiment de détermination est partagé par l'ensemble des membres de l'équipe saskatchewanaise. Le receveur éloigné, Samuel Emilius, affirme se sentir encore mieux préparé que lors de la saison précédente.

Cette année je suis plus à l'aise. Au camp d'entraînement, je me suis vraiment préparé, estime le joueur. J’ai eu le plan de jeu peut-être depuis le mois de mars donc je connais le plan de jeu par cœur on pourrait dire. Je me sens notamment plus à l’aise autour de mes coéquipiers et de mes coachs , ajoute-t-il.

Les Roughriders se rendront aussi à Winnipeg le 2 juin pour un autre match de présaison contre les Blue Bombers.

La saison 2023 des Roughriders de la Saskatchewan débutera le 11 juin à Edmonton, en Alberta, où ils affronteront les Elks.

Le match d'ouverture à domicile est prévu le 16 juin à 19 h, face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Avec les informations de Bryanna Frankel