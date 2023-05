Vidéo montrant une arme à feu dans une salle de classe : un adolescent accusé

La Police provinciale de l'Ontario de Leamington a déclaré avoir obtenu des informations sur une vidéo qui circule montrant un étudiant avec ce qu'elle croit être une arme à feu. Les agents ont ensuite rencontré le personnel de l'école pour identifier les parties impliquées et s'assurer que le personnel et les élèves étaient en sécurité, selon la police.

Vendredi, des agents ont arrêté un jeune de 17 ans de Chatham-Kent. Il est accusé de voies de fait avec une arme, de possession d'une arme à des fins dangereuses et de méfait de moins de 5000 $.

L'adolescent a été libéré et comparaîtra devant le tribunal de Windsor à une date ultérieure.

La police affirme que personne n'a été blessé et qu'il n'y a aucun problème de sécurité en cours. Les autorités encouragent toutefois les élèves et le personnel à signaler tout incident similaire au personnel de l'école et aux policiers

La police n'a pas répondu à la demande de commentaires vendredi et n'a pas précisé l'école.

Avec les informations de CBC