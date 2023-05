L’avenir s'annonce radieux au chantier naval Forillon

Cette nouvelle permet notamment aux dirigeants du chantier naval situé à Gaspé, qui termine actuellement son 8e bateau d’une commande de 10 pour la Garde côtière, de se projeter dans l’avenir.

On est capable de se préparer, d’investir et d’avoir une vision à long terme avec ces contrats-là, autant ce projet-là que d’autres projets commerciaux, donc ça amène vraiment de la vitalité dans l’industrie maritime , indique le président-directeur général de l’entreprise, Jean-David Samuel.

La Chambre de commerce de la Côte-de-Gaspé juge que ces contrats à venir pourraient être bons pour la région.

La construction d’un bateau, c’est 70 % des coûts du bateau qui sont souvent donnés à la chaîne de production extérieure à la région, mais tout ce qui reste, la plomberie, l’électricité, ce sont des emplois et des retombées locales extrêmement importantes et la pérennité des emplois locaux, ça fait vivre toute la communauté , explique la directrice générale de la Chambre de commerce, Marie-Claude Brière.

Si l’industrie navale se porte bien, quelques défis minent tout de même son développement, selon Jean-David Samuel.

Les travailleurs spécialisés sont difficiles à recruter et la région souffre d’un manque important de logements, indique-t-il.

« On serait capable d’avoir une vingtaine de personnes de plus dans l’équipe, ça nous permettrait de faire plus de contrats. »