Politique 713 : le N.-B. écoute des activistes extrémistes organisés, dit un groupe

Le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick ajoute sa voix à un groupe de plus en plus nombreux de personnes et d’organismes qui s'opposent à la révision de la politique 713 .

Cette politique, mise en place en 2020, établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+ dans la province.

Gouvernement influencé par des militants extrémistes

Beth Lyons, la directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, se questionne sur la nécessité de réviser cette politique très récente, élaborée après avoir consulté de nombreux professionnels.

On n'a pas le sens que le gouvernement écoute les experts qui ont déjà fourni leurs conseils sur ceci , a dit Beth Lyons dans une entrevue vendredi au Téléjournal Acadie et peut-être même que le gouvernement écoute et même [fait] écho aux questions que l'on entend de l'extrême droite, du backlash qui est en train de se faire contre les communautés LGBTQ au Nouveau-Brunswick .

Le Conseil des femmes est d’avis que le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs se laisse influencer par des activistes extrémistes, qui mènent une campagne organisée contre les personnes LGBTQ .

Ces militants disent vouloir protéger les enfants. L’organisme assure qu’il n’en est rien. Ces activités n’ont pas pour but de protéger les droits des enfants et des femmes, comme certains le prétendent. Il s’agit plutôt d’une contestation suscitée par la mésinformation, la désinformation et les théories du complot , écrit le Conseil des femmes dans un communiqué, vendredi.

C'est vraiment clairement contre la communauté queer puis la communauté trans , a martelé Beth Lyons, dans son entretien au Téléjournal Acadie.

L’organisme parle d’un retour du bâton ou backlash contre les personnes LGBTQ .

Selon Beth Lyons, si le militantisme radical homophobe s'exprime plus librement dans la société ces dernières années, le fait que le gouvernement provincial y prête l’oreille est un nouveau développement.

Certainement que le gouvernement apparaît influencé par ce backlash , déclare-t-elle.

Si le gouvernement Higgs n’était pas informé des liens entre ces groupes radicaux et les plaintes qu’il a reçues au sujet de la politique 713, il n’y a aucun moyen qu’il l’ignore à présent, selon Beth Lyons. Elle a expliqué que le Conseil des femmes avait mentionné ces liens au gouvernement, et que la Commission sur les droits de la personne ainsi que le Défenseur des enfants et de la jeunesse, Kelly Lamrock, lui ont dit la même chose.

C'est vraiment pas juste nous , dit Beth Lyons. Je pense que le gouvernement sait .

Beth Lyons est la directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : CBC

Le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick demande que le gouvernement de la province interrompre la révision planifiée de la politique 713 en tenant compte du contexte portant sur le mouvement extrémiste anti- LGBT sur lequel plusieurs intervenants ont attiré son attention.

Non seulement la révision de cette politique récente est superflue en ce moment, croit Beth Lyons, mais elle doute que cet exercice soit rigoureux et fondé sur les données probantes .

Le Conseil des femmes aimerait plutôt que le gouvernement Higgs engage un dialogue avec la communauté LGBT et commence à rebâtir une relation .

Si la révision va de l’avant , conclut-elle, on aimerait vraiment que le gouvernement soit clair et public avec le processus de révision, affirme que ce serait axé sur les données probantes et que ça va vraiment donner plus d'options, plus de soutien, plus de protections aux élèves queer, et non enlever leurs options et leurs protections .

Avec les renseignements de Marie Andrée Leblond