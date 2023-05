Des vols Séoul-Québec sans escale cet été

Il sera plus facile pour les touristes coréens de venir visiter Québec. Radio-Canada a appris que des vols directs relieront Séoul et Québec dès cet été.

Notamment popularisée par la série télévisée Goblin: The Lonely and Great God, diffusée en 2017, la ville de Québec accueillera des groupes de Sud-Coréens pendant quelques semaines.

Plusieurs intervenants du milieu touristique ont été mis à contribution pour rendre cette initiative possible.

Le directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec accueille favorablement cette nouvelle proposition aux visiteurs sud-coréens.

C’est une très bonne nouvelle, plus de vols directs à Québec, mieux que c’est , indique Alupa Clarke.

Alupa Clarke croit que c'est toute l'industrie touristique qui va bénéficier de cette initiative. Photo : Radio-Canada

Plusieurs membres de notre association se plaignent qu’il n'y a pas assez de vols directs vers Québec. C’est bon pour l’essor du milieu, la relance économique et le développement du marché. , ajoute-t-il.

Vendredi, la ministre du Tourisme Caroline Proulx avait laissé entendre qu’une annonce aurait lieu très prochainement sur la capacité d’accueil de la Ville de Québec et les efforts de l’aéroport de Québec sans élaborer davantage.

Il y a un an, elle annonçait qu’une somme de 10 millions de dollars avait été allouée à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec pour favoriser la création de nouvelles liaisons aériennes internationales vers le Québec .

La ministre du Tourisme Caroline Proulx s'était rendue à Séoul en 2019 dans le but d'attirer plus de touristes. Photo : Radio-Canada

En 2019, Caroline Proulx avait été à la tête d’une délégation commerciale qui a visité Séoul et Tokyo. L’un des objectifs de la mission était d’augmenter la notoriété du Québec comme destination touristique et de générer des retombées économiques pour l’ensemble de l’industrie. Elle était accompagnée de Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Dans les dernières années, des investissements de 2 millions de dollars ont permis de développer une liaison d’Air France entre Paris et Québec et une liaison d’Air Transat entre Londres et Québec.

Une porte rouge qui rapporte

À l’automne 2016, la Ville de Québec avait servi de décor pour le tournage de la série dramatique Goblin : The Lonely and Great God, un succès monstre en Corée du Sud.

Depuis la diffusion en 2017, la porte de secours du théâtre Petit Champlain est devenue un incontournable du parcours touristique des visiteurs sud-coréens. De nombreux touristes se font désormais prendre en photo devant cette porte de couleur rouge qui a été le théâtre d'une des scènes du tournage.

Scène de la série culte en Corée du Sud Goblin : The Lonely and Great God Photo : YouTube / .

Les retombées économiques ont été instantanées. Selon Téoros, une revue de recherche en tourisme, les retombées liées aux visiteurs sud-coréens aurait augmenté de 275 % entre 2016 et 2017 pour passer de 800 000 $ à 2,2 millions de dollars pour la région de Québec.

Plusieurs acteurs du milieu touristique avaient embarqué dans la vague, comme le Fairmont Le Château Frontenac, qui avait mis sur pied Experience Goblin, un forfait destiné aux admirateurs de la série.

Les recherches sur Google ont aussi démontré une hausse d’intérêt pour Québec. Une augmentation des recherches des Sud-Coréens pour Québec, ville au Canada a été répertoriée en janvier et février 2017, soit au même moment où la série a été diffusée.

Toujours en 2017, année de diffusion de la série à la télévision locale, 30 000 Sud-Coréens ont visité le Québec. Ils ont occupé 172 000 nuitées et leurs dépenses se sont élevées à 27 millions de dollars.

En 2019, une populaire téléréalité sud-coréenne, My Wife’s Secret Recipe, avait aussi fait de Québec un lieu de tournage. Une équipe de 17 personnes étaient venues passer une semaine dans la région pour suivre un couple de célébrités pour cette émission qui rejoignait un auditoire de 7,2 millions de téléspectateurs en Corée du Sud.

Un marché touristique qui croît à vitesse grand V

Selon un rapport de performance du ministère du Tourisme de l’année 2017, la Corée du Sud, l’un des pays les plus développés d’Asie, était qualifié de marché d'opportunité .

Selon un rapport de Destination Canada datant de 2022, un total de 8,2 millions de voyageurs sud-coréens ont l’intention de visiter le Canada en 2023 et 2024.