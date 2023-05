Des manifestants contre et pour l’Heure du conte avec la drag queen Karine O’Kay

Environ une quarantaine de manifestants et un peu plus de contre-manifestants sont réunis à l’extérieur de la Bibliothèque Hélène-Pedneault, à Jonquière, en prévision de l’Heure du conte où la drag queen Karine O’Kay lira une histoire à une quinzaine d’enfants.

La lecture débute à 18 h 30.

Le Service de police de Saguenay (SPS) a délégué ce qui semble être une quarantaine d’agents, au cas où la situation aurait dégénéré.

Plusieurs dizaines de manifestants étaient présents aux abords de la bibliothèque Hélène-Pedneault. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

La manifestation a été organisée notamment par le militant François Amalega.

L'heure du conte, ils ne racontent pas des histoires de super-héros, ils racontent des histoires qui sont reliées à l'identité de genre et ça crée des confusions. Les conséquences sont énormes. Il y a des enfants qui sont confus, ne sachant plus s'ils sont des gars ou des filles. Quand tu ne connais plus ton identité, ta première caractéristique, de quoi est-ce que tu peux être sûr? On vend aux enfants une réalité qui n'a rien à faire avec la science et ça crée la confusion. Déjà, il y a des opérations de transition de sexe qui sont irréversibles , a-t-il expliqué un peu avant le début de la manifestation.

Un des organisateurs de la manifestation contre la lecture du conte par une drag queen, François Amalega, a expliqué pourquoi il s'oppose à ce genre d'activités. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Parmi les contre-manifestants, plusieurs sont venus prôner des valeurs d’ouverture.

Je pense que l'heure du conte drag, c'est vraiment une belle activité. En fait, c'est une activité qui apprend aux enfants que c'est correct des fois tu sais, c'est correct si tu fittes dans le moule c'est correct, si tu ne fittes pas dans le moule, c'est correct aussi. Puis ça leur permet, je pense de se donner le droit d'être eux-mêmes, c'est ça qu'on qu'on leur apprend , a indiqué une contre-manifestante.

Plusieurs personnes étaient présentes en appui à la drag-queen Karine O'Kay. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Pour moi c'est indignant là qu'il y avait une manifestation anti-drag, c'est tellement une pente glissante dans nos droits LGBTQ+ et c'est une atteinte complète à l'art qu’est le drag queen. Je ne vais pas laisser passer ça , a poursuivi une autre.

Pour une mère de famille présente, qui a inscrit son enfant, il était important de ne pas reculer.

Nous, on a décidé de venir en famille, dès le départ, quand ça a été annoncé, sauf qu'on s'est dit que si on changeait notre façon de faire, qu'on allait donner raison finalement aux manifestants. Donc, on a pris la décision de venir pareil tout en sachant qu'on allait se sentir en sécurité, puis en sachant qu’il allait quand même y avoir de la sécurité , a-t-elle partagé.

D'autres manifestants arboraient des drapeaux anti Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Le conseiller municipal Marc Bouchard, également président de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine, défend l'idée d'avoir fait appel à une drag queen pour lire des contes aux enfants.

Il comprend mal la controverse que cela peut soulever dans certains milieux.

Les contes lus aux enfants, ça fait plus de deux mois qu'ils ont été sélectionnés par les professionnels de nos bibliothèques et ce sont des contes pour expliquer aux enfants et apprendre aux enfants à tolérer les différences et ça n'a rien à voir avec l'hypersexualisation , a assuré le conseiller qui a lu les textes lui-même en journée vendredi.

Avec les informations de Mélyssa Gagnon