La GRC sur le siège éjectable à plusieurs endroits en Nouvelle-Écosse

Cette question a été posée aux résidents d’Oxford, une ville du nord de la Nouvelle-Écosse, lors d’une consultation publique  (Nouvelle fenêtre) à l’automne 2022.

La ville de 1200 habitants mène un processus de révision de sa collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ), qui y joue le rôle de police municipale.

Elle ne fait pas cavalier seul. Selon le ministère provincial de la Justice, Halifax, Wolfville, et les municipalités de Colchester et de Cumberland ont aussi formellement lancé un examen indépendant de leur collaboration avec la police montée , qui célèbre cette semaine ses 150 ans.

Plusieurs municipalités en Nouvelle-Écosse réexaminent leurs liens avec la GRC. Photo : Radio-Canada

Ces villes se penchent ainsi sur les possibilités de créer leur propre service de police, d’employer le service d’une municipalité voisine, ou de continuer de travailler avec la GRC , si cette option s’avère la meilleure à leurs yeux.

La facture est déjà salée : dans le cas d’Oxford, son contrat avec la GRC lui coûte 20 % de son budget annuel  (Nouvelle fenêtre) de 2,7 millions de dollars.

La majorité de ces processus ont été lancés avant la tragédie de Portapique, qui a fait 22 morts entre les 18 et 19 avril 2020, et qui a exposé les failles de l’organisation.

Les raisons sont multiples : on a entre autres reproché à la GRC un temps de réponse trop long, une couverture du territoire inadéquate, et une déconnexion vis-à-vis des réalités et des besoins des communautés desservies.

Dans la municipalité de Colchester, qui avait été l’épicentre des événements de Portapique, l’examen a été suspendu en attendant le dépôt du rapport final de la Commission des pertes massives. Il devrait être relancé sous peu, affirme le maire adjoint Geoff Stewart.

Plusieurs détachements de la GRC manquent de personnel. Nous devons payer pour des agents supplémentaires. Nous voulons que ces chiffres soient maintenus et recevoir les services pour lesquels nous payons , déplore-t-il.

Du côté de Wolfville, le processus de révision est maintenant suspendu. La ville universitaire ayant atteint la barre des 5000 habitants, elle peut maintenant négocier directement son contrat avec la GRC auprès du gouvernement fédéral.

Elle espère obtenir certaines concessions avant le 1er avril 2024, sans quoi elle lancera un appel d’offres.

La GRC étant une organisation indépendante, les agents locaux ne peuvent pas travailler avec nous sur nos priorités , dit la mairesse Wendy Donovan.

« Ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Ils ne sont pas intégrés dans notre ville. » — Une citation de Wendy Donovan , mairesse de Wolfville

Un examen provincial à venir

La Nouvelle-Écosse s’est engagée à lancer un examen global des services de police d’ici la fin du mois de septembre.

Il s’agit de l'une des recommandations de la Commission des pertes massives. Dans son rapport final, son président Michael MacDonald exige que des changements soient mis en place avant la fin du contrat actuel de la province avec la GRC , en 2032.

Mais ce délai est trop long, dénonce le maire de la municipalité de Cumberland, Murray Scott.

Pour sa part, Cumberland poursuit son appel d’offres jusqu’au 9 juin prochain. Nous ne pensons pas qu’il soit approprié d’attendre neuf années de plus avant de faire des changements - et encore faut-il qu’il y ait des changements , soutient-il.

Il faudra encore des mois, voire des années avant que ces processus se terminent. Les décisions finales sur le sort de chaque municipalité relèveront du ministre provincial de la Justice.

Vers une « SQ des Maritimes » ?

Professeur de criminologie à l’Université St. Thomas au Nouveau-Brunswick, Michael Boudreau croit que le mandat de la GRC est devenu trop grand au fil du temps, et que l’organisation devrait se concentrer uniquement sur son mandat de police fédérale.

Pour les Maritimes, il souligne qu’une piste de solution serait de créer une organisation conjointe pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

Bien que cette idée ait été soulevée dans le passé, elle ne fait pas l’objet de démarches sérieuses, précise Michael Boudreau.

L’idée plaît à Wendy Donovan.