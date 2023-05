Des patients orphelins disent s’être fait recommander de consulter au privé 

Cindy Cahill Keighan et Mario Pageau disent ne plus savoir vers qui se tourner, alors qu’ils sont sur une liste d’attente pour consulter un médecin de famille depuis trois ans. En attendant, le couple de Shefford compare ses démarches avec le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) à la « maison des fous d'Astérix et Obélix » . Depuis six mois, ils y ont fait plus de 20 tentatives pour obtenir un rendez-vous médical de routine, sans succès.