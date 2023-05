Une toute première journée pour célébrer La Matapédia

Le but, c’est vraiment de célébrer notre identité et notre appartenance à notre territoire, on la sent dans le milieu et on voulait la partager avec l’ensemble des gens, qu’on soit Matapédien de souche comme on dit, ou adoptif, ou même de cœur , affirme la préfète de la MRC , Chantale Lavoie.

« On se dit qu’on est peut-être un peu chauvin, mais on a le droit d’être fier d’où on vient. Parce qu’on peut sortir le Matapédien de la région, mais on ne sort jamais la Matapédia du cœur d’un Matapédien. » — Une citation de Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

La préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, cette journée est importante à souligner.

La Matapédia est une région fantastique avec une identité forte et c’est une région où les gens se tiennent et où il y a une grande solidarité et coopération , indique-t-il.

La MRC invitait également les Matapédiens à porter fièrement et à faire la promotion des couleurs de La Matapédia, soit le bleu, le blanc et le vert.

Ce sont les couleurs qui composent le drapeau matapédien et qui représentent l’eau, la forêt et la nature , explique Chantale Lavoie.

Pourquoi le 26 mai?

La date du 26 mai n’a pas été choisie au hasard.

Cette date commémore la concession de la seigneurie du lac Matapédia par Louis de Buade, comte de Frontenac et gouverneur général de la Nouvelle-France, à Charles-Nicolas-Joseph D’Amours de Louviers.

L’acte de cette concession porte la date du 26 mai 1694.

Le lac Matapédia, c’est un emblème de notre région et […] pour nous, c’était très représentatif et symbolique de notre territoire , ajoute Mme Lavoie.

L’épilobe comme emblème floral

À l’occasion de cette journée, la population matapédienne était invitée à identifier l’emblème floral de La Matapédia.

Quatre espèces de fleurs, soit l’épilobe à feuilles étroites, l’immortelle blanche, l’impatiente du Cap ou encore le millepertuis commun, étaient proposées comme potentiel emblème floral.

Plus de 50 % des répondants au sondage ont choisi l’épilobe à feuilles étroites.

L’épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifoluim) est une plante qui vit en milieu forestier et en bordure des champs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Plusieurs autres activités ou initiatives étaient proposées à la population pour souligner cette journée.

Une activité d’accueil pour les nouveaux arrivants, en formule 5 à 7, était également prévue vendredi pour l’occasion.