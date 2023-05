L’embarcation du kayakiste disparu retrouvée à Rimouski

La SQ demande toujours l'aide du public et d'ouvrir l'oeil plus particulièrement le long des berges entre Rivière-du-Loup et Rimouski .

Selon la porte-parole de la SQ Audrey-Anne Bilodeau, l'embarcation a été retrouvée avec l'aide d'informations provenant du public.

Les policiers rappellent que Paul-Alexander Banko portait une veste de flottaison bleue et un manteau orange la dernière fois qu’il a été vu.

Les recherches aériennes, terrestres et nautiques se poursuivent au large de Rimouski, très certainement jusqu’à la noirceur [vendredi] , selon Mme Bilodeau.

Ces recherches avaient repris aujourd'hui dans le secteur des îles Pèlerins, au large de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Paul-Alexander Banko a été vu pour la dernière fois le 18 mai à Notre-Dame-du-Portage. Selon ses proches, il souhaitait explorer les îles de l'estuaire afin de trouver des insectes rares.

Avec les informations d'Émie Bélanger